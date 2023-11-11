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    Федотов объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Факел»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

    • Итоговый счет – ничья 1:1.
    • Москвичи потеряли очки, пропустив на 93-й минуте.
    • Из-за этого ЦСКА выбыл из тройки лидеров чемпионата.

    – Почему не удалось удержать победный счет?

    – Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку (мяча), там всe было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом.

    – ЦСКА вновь в концовке упускает победный счет. Видите в этом тенденцию?

    – Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.

    – Во втором тайме у ЦСКА хуже получалось выходить в атаки, чем в первом. Верно ли, что играли строго по счету?

    – Да, играли по счету, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме.

    Если матч закончился 1:1, то результат справедливый. Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2023 16:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2062

      rac531 11 ноября, 19:04

      Наташки кончились и селекцционная служба провалила трансферы)
      Пора в геи переходить - мальчиков же зватает)

      0
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      Рейтинг: +25

      Sergey-Martinov-yandex > rac531 11 ноября, 20:26

      Чья бы хрюкала... По делу сказать нечего, чепушило?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3837

      CSKA57 11 ноября, 18:14

      Молчал бы уже! Все об одном и том же! Если сам знаешь о повторяющихся проблемах, почему не исправляешь?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22488

      Cleaner 11 ноября, 18:12

      ЦСКА не смог обыграть «Факел» потому, что ТРЕНЕР ТАК ТРЕНИРУЕТ команду! Все! Других объяснений голам на 93-ей минуте - НЕТ!!!!!!!!!!!!!!.............(((((((((((((((((((((

      4
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      Рейтинг: +3263

      АЛЕКС 58 11 ноября, 18:04

      Как ты достал своими оправданиями! Превратил клуб в команду защитников,всех в оборону. Где тот атакующий армейский клуб? Почему нет нападающих?

      5
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      Рейтинг: +3837

      CSKA57 > АЛЕКС 58 11 ноября, 18:17

      Согласен!

      2
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      Рейтинг: +9062

      Беспонтий 11 ноября, 17:16

      ))))
      не удержусь по владимиру
      но высоцкому))

      потеря концентрации и не было вибрации
      и эту пенетрацию
      долой едрёна вошь
      когда бы не локация тогда была бы акция
      не ета перформация
      тогдаб всегда "даёшь!"

      6
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      ...
      Рейтинг: +57738

      MaxRnD > Беспонтий 11 ноября, 17:45

      Ты ета, старый, культуру-то в массы такими большими кусками не закидывай. Местные второгодники всё равно не сдюжат. Вот если б ты выдал что-то в стиле "ржу не могу", то я б тебе даже плюсанул

      1
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      ...
      Рейтинг: +9062

      Беспонтий > MaxRnD 11 ноября, 18:12

      нет я как старый докоян
      не выбрит но немного пьян
      и пусть мы все уйдём в запой до одного
      и с миллером и гинером
      но только не про клинера
      мне жаль нечеловечески его

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