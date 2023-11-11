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Федотов объяснил, почему ЦСКА не смог обыграть «Факел»

11 ноября 2023, 16:57
7

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Факела».

  • Итоговый счет – ничья 1:1.
  • Москвичи потеряли очки, пропустив на 93-й минуте.
  • Из-за этого ЦСКА выбыл из тройки лидеров чемпионата.

– Почему не удалось удержать победный счет?

– Потеряли концентрацию, потеряли игрока в штрафной. Пропустили гол. Дали сделать доставку (мяча), там всe было просто, не было лишних, надо было доиграть с футболистом.

– ЦСКА вновь в концовке упускает победный счет. Видите в этом тенденцию?

– Понятно, что причина в чем‑то кроется. Наверное, дело в недостаточно длинной скамейке, нужно было, возможно, усилить среднюю линию, зацепиться больше за мяч, его контролировать. Более уверенно выходить в атаки и доводить их до финальной стадии.

– Во втором тайме у ЦСКА хуже получалось выходить в атаки, чем в первом. Верно ли, что играли строго по счету?

– Да, играли по счету, не хватило более комбинационной игры, чтобы заставить соперника подвигаться без мяча, добиться логического завершения комбинаций во втором тайме.

Если матч закончился 1:1, то результат справедливый. Не смогли сохранить концентрацию до конца, отдадим должное сопернику. Не скажу, что были опасные моменты, но давление привело к забитому голу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Факел Федотов Владимир
Комментарии (7)
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Беспонтий
1699712214
)))) не удержусь по владимиру но высоцкому)) потеря концентрации и не было вибрации и эту пенетрацию долой едрёна вошь когда бы не локация тогда была бы акция не ета перформация тогдаб всегда "даёшь!"
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АЛЕКС 58
1699715067
Как ты достал своими оправданиями! Превратил клуб в команду защитников,всех в оборону. Где тот атакующий армейский клуб? Почему нет нападающих?
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CSKA57
1699715679
Молчал бы уже! Все об одном и том же! Если сам знаешь о повторяющихся проблемах, почему не исправляешь?
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