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    • РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 93-й минуте

    РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 93-й минуте

    ЦСКА на выезде не сумел обыграть «Факел» в матче 15-го тура чемпионата России. Итоговый счет – 1:1.

    За гостей на десятой минуте забил Виктор Давила. Чилиец отправил мяч в дальний верхний угол после эффектного индивидуального прохода.

    Хозяева поля отыгрались на 93-й минуте – отличился защитник Сергей Божин.

    ЦСКА из-за потери очков выбыл из топ-3 РПЛ, а «Факел» догнал «Рубин», идущий на девятом месте в таблице лиги.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Давила, 10; 1:1 – Божин, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 15:53
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 11 ноября, 22:14

      ЦСКА мог конечно удержать победный счет но надо сказать что Факел имел преимущество во втором тайме. Ничью они заслужили.

      3
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      Рейтинг: +72

      boog_17 11 ноября, 19:33

      вот у свинОты пра-аздник сегодня!!! )) ссут радостью со всех щелей, ипланы))))

      0
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      Рейтинг: +1538

      Дубина 11 ноября, 19:09

      Факел упустил победу над ослами)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6739

      fakeid 11 ноября, 18:12

      ну по игре кони точно не наиграли на победу, отбивались как могли. в итоге оспартачились

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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 11 ноября, 17:59

      ЦСКА, вы там совсем долбанулись??????????????????? Почти в каждом матче пропускаете на 93-й минуте!!!!!!!!!!!!! Федотов, ГОНЯЙ состав на тренировках до изнеможения. В каждой(!) игре после 70-й минуте у команды кончаются силы и она встает. Федотов, это ИМЕННО ТВОЙ КОСЯК, тренерский! А тренера по физподготовке нужно УВОЛИТЬ СЕГОДНЯ ЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....................(((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania > Cleaner 11 ноября, 19:09

      вмажь этому физруку!) коней на огород и пахать!)

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      Рейтинг: +1538

      Дубина 11 ноября, 17:23

      РЖУ не МОГУ!!!!!!

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      Рейтинг: +654

      saf05 > Дубина 11 ноября, 17:45

      Описался наверно, памперсы поменяй

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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > Дубина 11 ноября, 18:00

      Дубина, сегодня имеете полное право и РЖАТЬ и ХРЮКАТЬ над ЦСКА...

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      Рейтинг: +2048

      Artemka444 11 ноября, 16:48

      ЦСКА это пипец(((

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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > Artemka444 11 ноября, 18:01

      Это кабздец полный...(((

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      Рейтинг: +1398

      ruded 11 ноября, 16:43

      лучше играть и слиться в лигу пониже, чем быть га*ном и держаться серединки. Кстати, такой коммент не понравился модеру в телеге в оф.канале.

      0
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 11 ноября, 16:40

      Ржу, не могу !!!

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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > VVM1964 11 ноября, 18:02

      И правильно делаете! Над такими результатами только ржать и нужно. Заслужили...(

      0
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      Рейтинг: +2471

      shurik45 11 ноября, 16:38

      Обидно за упущенную победу ,но нужно отметить старания воронежцев ,молодцы боролись до конца.

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      Рейтинг: +2062

      rac531 > shurik45 11 ноября, 16:49

      Дрались, дрались,
      Пока не сранялись.
      Ух, они бы Факелу дали,
      Если б армейцы догнали)

      0
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      Рейтинг: +2471

      shurik45 > rac531 11 ноября, 17:10

      И что вы сюда набежали ,клоуны? Не ваш клуб упустил победу, а вы и рады нагадить мелкие душонки.

      1
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > shurik45 11 ноября, 18:04

      Чем это Вам тут клоуны нагадили??? Нагадили сегодня и не только сегодня клоуны из команды ЦСКА, которые к середине второго тайма играть бросают...(((

      0
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      Рейтинг: +2062

      rac531 > shurik45 11 ноября, 18:09

      Не люблю ксенофобов, нацистов и откровенных бандитов, коими являются руководители этого козлятника.

      1
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner > rac531 11 ноября, 18:27

      Бандита Промеса укрывают в Спартаке, а не в ЦСКА. И гопник Соболев, который во время игры своим членом на поле размахивает, тоже СПАРТАКОВЕЦ. Не надо тут лабудень разводить, к своей команде присмотритесь!...(((

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      Рейтинг: +2062

      rac531 > Cleaner 11 ноября, 18:57

      То, что Вы называете "бандитизмом" - это обыкновенная семейная разборка)
      Впрочем и Мойзес, из козлятины тоже замешан в финансовых махинациях)

      Но, как Вы врспринимаете угрозы БАБАЯНА в адрес Веллингтона, которому он посоветотовал ходить и оглядываться, фанаты его хотят прибить?

      А вот и ваш ФЕДОТОВ:
      «Что ты там рассказываешь, б***? Что ты там машешь своими руками, б***? Езжай домой, (упоминание о матери Абаскаля), клоун»
      Большой эстет в стаде козлов)

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