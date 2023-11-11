РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 93-й минуте

ЦСКА на выезде не сумел обыграть «Факел» в матче 15-го тура чемпионата России. Итоговый счет – 1:1.

За гостей на десятой минуте забил Виктор Давила. Чилиец отправил мяч в дальний верхний угол после эффектного индивидуального прохода.

Хозяева поля отыгрались на 93-й минуте – отличился защитник Сергей Божин.

ЦСКА из-за потери очков выбыл из топ-3 РПЛ, а «Факел» догнал «Рубин», идущий на девятом месте в таблице лиги.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Давила, 10; 1:1 – Божин, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ