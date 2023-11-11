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  • РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 93-й минуте

РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 93-й минуте

11 ноября 2023, 15:53
47

ЦСКА на выезде не сумел обыграть «Факел» в матче 15-го тура чемпионата России. Итоговый счет – 1:1.

За гостей на десятой минуте забил Виктор Давила. Чилиец отправил мяч в дальний верхний угол после эффектного индивидуального прохода.

Хозяева поля отыгрались на 93-й минуте – отличился защитник Сергей Божин.

ЦСКА из-за потери очков выбыл из топ-3 РПЛ, а «Факел» догнал «Рубин», идущий на девятом месте в таблице лиги.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Давила, 10; 1:1 – Божин, 90+3.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Факел
Комментарии (47)
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DVOK68
1699707417
Ай,хорош результат...ай молодцы воронежцы!
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CSKA57
1699707449
Как всегда Федотов скажет, что потеря концентрации в конце матча... Слабаки!
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JTherry
1699707555
остановите это позорище, которое "ставит" Федотов в конюшне, заставив игроков команды с 10-й минуты отбиваться, сидя в "автобусной защите", ну и в результате получив на последней минуте голешник в свои ворота...) клинер, вылазь, поржём..!!!))) Воронежу респект..!
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DVOK68
1699708161
Приятно видеть голы в ворота конюшни,не скрою...)
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seth343
1699708452
клинер сдох от ржания.
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Enter2006
1699708767
Самая епанутая игра которую я смотрел. Автобусом затащить почти всю игру? Вы там с ума сходите ЦСКА? А в Вас верю, но что вы творите идиоты сумашедшие?
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insider_retro
1699709312
Факел вспыхнул и добился приемлемого результата, а ЦСКА, как было уже не раз, невнятно пытался победить не надрываясь и не пачкаясь... Так не бывает...
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E5
1699709536
у ФАкела за 8 игр только одно поражение, с такой скамейкой на вряд ли кто-то смог бы сыграть лучше
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VVM1964
1699710019
Ржу, не могу !!!
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zigbert
1699730047
ЦСКА мог конечно удержать победный счет но надо сказать что Факел имел преимущество во втором тайме. Ничью они заслужили.
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