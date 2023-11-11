Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Булыкин аргументировал, почему хоккей никогда не станет популярнее футбола

    Булыкин аргументировал, почему хоккей никогда не станет популярнее футбола

    Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что хоккей всегда будет в тени футбола.

    «Что должно произойти, чтобы хоккей стал популярнее футбола? Ничего . Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это.

    Хоккей не такой народный, многие в него и играть-то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может, чуть-чуть популярнее станет.

    Думаю, всем интересно будет сходить на большую арену и посмотреть, как там играют в хоккей. Правда, не все шайбу увидят. На последнем ряду ее сложно разглядеть. Если еще получится сделать шоу, как в НХЛ, то много народу придет, но пока нам далеко до этого», – сказал Булыкин.

    • В обоих видах спорта Россия отстранена от международных стартов.
    • В отличие от футбола, российские хоккеисты выигрывали чемпионат мира.
    • Сборная СССР в 1960 году выиграла 1-е Евро в истории.

    Новости по теме
    Дмитрий Комбаров назвал тренера РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
    Романцев высказался о жизни в СССР 3
    Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов 7
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2023 01:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +724

      cska1948 11 ноября, 09:56

      Можно подумать, что на футбольных матчах в России на стадионах яблоку негде упасть. В советские времена, когда НАШИ хоккеисты играли в Союзе, а не уезжали в НХЛ, хоккей по популярности не уступал, а может даже превосходил футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 08:40

      Вообще-то хоккей это наши скрепы, как Гагарин и балет.
      Не станет популярнее по одной причине.
      В хоккей играют 6-8 стран , а в футбол по всей планете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 11 ноября, 07:50

      В хоккей играют на большой арене, если Булыга не знает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 11 ноября, 19:18

      В метелицу и оранж мячика не видно

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+