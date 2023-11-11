Булыкин аргументировал, почему хоккей никогда не станет популярнее футбола

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что хоккей всегда будет в тени футбола.

«Что должно произойти, чтобы хоккей стал популярнее футбола? Ничего . Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это.

Хоккей не такой народный, многие в него и играть-то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может, чуть-чуть популярнее станет.

Думаю, всем интересно будет сходить на большую арену и посмотреть, как там играют в хоккей. Правда, не все шайбу увидят. На последнем ряду ее сложно разглядеть. Если еще получится сделать шоу, как в НХЛ, то много народу придет, но пока нам далеко до этого», – сказал Булыкин.