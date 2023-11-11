Булыкин аргументировал, почему хоккей никогда не станет популярнее футбола

Можно подумать, что на футбольных матчах в России на стадионах яблоку негде упасть. В советские времена, когда НАШИ хоккеисты играли в Союзе, а не уезжали в НХЛ, хоккей по популярности не уступал, а может даже превосходил футбол.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что хоккей всегда будет в тени футбола.
«Что должно произойти, чтобы хоккей стал популярнее футбола? Ничего . Хоккей никогда не станет популярнее футбола. Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это.
Хоккей не такой народный, многие в него и играть-то не умеют. Слишком сложный технически. Если в России начнут играть в хоккей на футбольных стадионах, то, может, чуть-чуть популярнее станет.
Думаю, всем интересно будет сходить на большую арену и посмотреть, как там играют в хоккей. Правда, не все шайбу увидят. На последнем ряду ее сложно разглядеть. Если еще получится сделать шоу, как в НХЛ, то много народу придет, но пока нам далеко до этого», – сказал Булыкин.
- В обоих видах спорта Россия отстранена от международных стартов.
- В отличие от футбола, российские хоккеисты выигрывали чемпионат мира.
- Сборная СССР в 1960 году выиграла 1-е Евро в истории.