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    • В «Зените» ответили на упреки за отсутствие молодых игроков

    В «Зените» ответили на упреки за отсутствие молодых игроков

    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о привлечение молодых игроков в состав.

    «У нас есть стратегия развития на несколько сезонов вперeд, она охватывает все аспекты спортивного направления. В этом документе около 70 страниц. В нeм анализируется конкурентное окружение, что мы можем себе позволить, как выстраивать главную команду, какие делать трансферы. У нас в составе должны быть молодые футболисты. Эту задачу никто никогда не снимал. Это может быть как воспитанник академии (как, например, Васильев или Михайлов), так и приобретeнный футболист вроде Коваленко или Ренана.

    Но надо, чтобы эта группа не просто была. И не превращалась в группу продлeнного дня. А чтобы футболисты переходили в группу игроков, которые обеспечивают результат на дистанции.

    Наша задача – выигрывать трофеи. Поэтому ставка должна делаться на футболистов, которые приносят результат. Легко сказать – давайте брать молодых футболистов. Но откуда их брать? Из Бразилии? Думаете, легко конкурировать с «Бенфикой», «Порту» или «Ман Сити»? Я так не считаю. Окей, даже если можно купить. Но куда их потом продавать? Такого не будет, что 80% костяка главной команды – это 17-21-летние игроки. Нужно соблюдать баланс», – сказал Шипулин.

    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.
    • В команде 48 процентов игроков – легионеры.
    • «Зенит» занимает в РПЛ 2-е место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2023 18:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2023

      Айболид 10 ноября, 20:51

      Главное "дельфинов" всяких нет и подследственных наркобарыг .

      0
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Айболид 10 ноября, 21:15

      Дельфины говоришь..Не было их-------

      Бушует, шумит на просторе.
      А в море высокая ходит волна.
      Сейчас Айболита проглотит она.
      «О, если я утону,
      Если пойду я ко дну,
      Что станется с ними, с больными,
      С моими зверями лесными?»
      Но тут выплывает кит:
      «Садись на меня, Айболит,
      И, как большой пароход,
      Тебя повезу я вперёд!»

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1538

      Дубина 10 ноября, 19:37

      Своих нет в помойке и не было сроду!
      Лучше за народные зулусов привести))))

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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Дубина 10 ноября, 20:14

      Ты не понимаешь.Сказано же ----"есть стратегия развития на несколько сезонов вперeд, ..... В этом документе около 70 страниц"-----Они работают над этим и днем и ночью.)))

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      Рейтинг: +724

      cska1948 > googlechromovvkontakte 10 ноября, 21:03

      Уверен, что кроме составителей этого опуса, НИКТО эти семьдесят страниц НЕ читал.

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      Рейтинг: +5455

      Ziklop 10 ноября, 19:30

      причём 80%, Семак по одному даже не подтягивает к основе. Ренану сменить позицию на опорника не может, тот явно зевает последним защитником, а вот на опорника потянет, в пару к Барриосу!

      1
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 10 ноября, 18:48

      Пока деньги есть, своих растить нет смысла......вот его посыл))

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Красногвардейчик 10 ноября, 19:47

      Вот только этим и можно отличить бедного от богатого, бедный сажает выращивает, а богатый пришел и купил, да, такова жизнь и главное это везде и во всем так

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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 10 ноября, 20:12

      богатый пришел и купил===
      Купил у бедного, заплатил ему деньгами, тот стал чуток богаче.
      Такова жизнь--нет поголовно богатых, нет поголовно бедных.

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      Рейтинг: +2023

      Айболид > Suvorov71 10 ноября, 20:48

      Я смотрю вы с х.охлогеем теперь "неразлей вода" . А может даже что-то большее ?)))

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