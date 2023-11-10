В «Зените» ответили на упреки за отсутствие молодых игроков

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о привлечение молодых игроков в состав.

«У нас есть стратегия развития на несколько сезонов вперeд, она охватывает все аспекты спортивного направления. В этом документе около 70 страниц. В нeм анализируется конкурентное окружение, что мы можем себе позволить, как выстраивать главную команду, какие делать трансферы. У нас в составе должны быть молодые футболисты. Эту задачу никто никогда не снимал. Это может быть как воспитанник академии (как, например, Васильев или Михайлов), так и приобретeнный футболист вроде Коваленко или Ренана.

Но надо, чтобы эта группа не просто была. И не превращалась в группу продлeнного дня. А чтобы футболисты переходили в группу игроков, которые обеспечивают результат на дистанции.

Наша задача – выигрывать трофеи. Поэтому ставка должна делаться на футболистов, которые приносят результат. Легко сказать – давайте брать молодых футболистов. Но откуда их брать? Из Бразилии? Думаете, легко конкурировать с «Бенфикой», «Порту» или «Ман Сити»? Я так не считаю. Окей, даже если можно купить. Но куда их потом продавать? Такого не будет, что 80% костяка главной команды – это 17-21-летние игроки. Нужно соблюдать баланс», – сказал Шипулин.