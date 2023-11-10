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  • В «Зените» ответили на упреки за отсутствие молодых игроков

В «Зените» ответили на упреки за отсутствие молодых игроков

10 ноября 2023, 18:30
3

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о привлечение молодых игроков в состав.

«У нас есть стратегия развития на несколько сезонов вперeд, она охватывает все аспекты спортивного направления. В этом документе около 70 страниц. В нeм анализируется конкурентное окружение, что мы можем себе позволить, как выстраивать главную команду, какие делать трансферы. У нас в составе должны быть молодые футболисты. Эту задачу никто никогда не снимал. Это может быть как воспитанник академии (как, например, Васильев или Михайлов), так и приобретeнный футболист вроде Коваленко или Ренана.

Но надо, чтобы эта группа не просто была. И не превращалась в группу продлeнного дня. А чтобы футболисты переходили в группу игроков, которые обеспечивают результат на дистанции.

Наша задача – выигрывать трофеи. Поэтому ставка должна делаться на футболистов, которые приносят результат. Легко сказать – давайте брать молодых футболистов. Но откуда их брать? Из Бразилии? Думаете, легко конкурировать с «Бенфикой», «Порту» или «Ман Сити»? Я так не считаю. Окей, даже если можно купить. Но куда их потом продавать? Такого не будет, что 80% костяка главной команды – это 17-21-летние игроки. Нужно соблюдать баланс», – сказал Шипулин.

  • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.
  • В команде 48 процентов игроков – легионеры.
  • «Зенит» занимает в РПЛ 2-е место.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1699631283
Пока деньги есть, своих растить нет смысла......вот его посыл))
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Ziklop
1699633842
причём 80%, Семак по одному даже не подтягивает к основе. Ренану сменить позицию на опорника не может, тот явно зевает последним защитником, а вот на опорника потянет, в пару к Барриосу!
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Дубина
1699634249
Своих нет в помойке и не было сроду! Лучше за народные зулусов привести))))
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