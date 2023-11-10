В «Зените» ответили, почему не купили Пиняева

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин ответил, почему в клубе до сих пор нет нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Не знаю деталей, но исходя из логики: на момент его игры в «Чертаново» нужен ли он был «Зениту»? Смогли бы его развить? Какая вокруг него было конъюнктура?
История несколько сложнее, чем просто рекомендовать забирать всех подряд», – рассказал Шипулин.
- Пиняев в «Локо» с января.
- 19-летний игрок связан контрактом с клубом до 2026 года.
- Пиняев стоит 8 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»