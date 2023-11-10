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    В «Зените» ответили, почему не купили Пиняева

    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин ответил, почему в клубе до сих пор нет нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Не знаю деталей, но исходя из логики: на момент его игры в «Чертаново» нужен ли он был «Зениту»? Смогли бы его развить? Какая вокруг него было конъюнктура?

    История несколько сложнее, чем просто рекомендовать забирать всех подряд», – рассказал Шипулин.

    • Пиняев в «Локо» с января.
    • 19-летний игрок связан контрактом с клубом до 2026 года.
    • Пиняев стоит 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.11.2023 15:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 10 ноября, 23:44

      "нужен ли он был «Зениту»? Смогли бы его развить?" - неоднократно подобное читаю, зачем развивать Зениту, если можно за государственное бабло покупать определённых "готовых" забугорщиков.

      1
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 10 ноября, 18:28

      он им не нужен не понимаю, что в нём такого скажем Зиньковский не хуже, а может и посильнее будет

      2
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      Рейтинг: +2023

      Айболид 10 ноября, 17:40

      Чтоб свинота не воняла .

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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 17:26

      Он точно пздбол, уже не помнит , что плёл ранее.
      Коваленко записал в "усиление российского костяка ", ну туда же и Пиняева , до кучи , внёс бы.

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