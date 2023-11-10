Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», сделали общее фото в купальниках

Фигуристка Станислава Константинова выложила совместное фото с подругой и коллегой Анастасией Скопцовой.
Девушки сфотографировались в купальниках.
- Константинова (на фото справа) болеет за «Зенит», Скопцова – за «Спартак».
- Обе время от времени посещают матчи любимых команд.
- Константинова уже перешла на тренерскую работу.
Фото: соцсети Станиславы Константиновой
Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике
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Источник: «Бомбардир»