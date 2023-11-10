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    • Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», сделали общее фото в купальниках

    Фигуристки, болеющие за «Спартак» и «Зенит», сделали общее фото в купальниках

    Фигуристка Станислава Константинова выложила совместное фото с подругой и коллегой Анастасией Скопцовой.

    Девушки сфотографировались в купальниках.

    • Константинова (на фото справа) болеет за «Зенит», Скопцова – за «Спартак».
    • Обе время от времени посещают матчи любимых команд.
    • Константинова уже перешла на тренерскую работу.

    Фото: соцсети Станиславы Константиновой

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой

    Топ-10 самых красивых спортсменок России

    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2023 14:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2520

      Fialet 10 ноября, 20:39

      Лесбиянки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3682

      alefreddy 10 ноября, 18:01

      пиар компания пошла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1664

      k611 10 ноября, 16:36

      Ху из ху? Непонятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3668

      Axe111 10 ноября, 15:53

      Очередная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3033

      Dgad 10 ноября, 15:06

      Ни стыда ни совести ни фула

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 10 ноября, 14:42

      Есть видео или нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > Skull_Boy 10 ноября, 14:44

      Если только на другом сайте, полагаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:21

      Ну для полноты картины, хоть бы купальники цветов клубов одели, а так просто две девчёнки решили сфоткаться, а любители женских прелестей из бомбардира, решили хоть как-то футбол прилепить.

      3
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      Рейтинг: +5455

      Ziklop > Алексей З 10 ноября, 19:32

      здесь ты прав, а то фото за уши к футболу притянули!

      1
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Ziklop 10 ноября, 19:58

      Да тут любую куйню могут к футболу притянуть. Вот помнится мне даже СВО притянули. Типа там один другого который раненый в медсанбат сопроводил. Ну так типа оба болельщики двух разных клубов.

      0
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