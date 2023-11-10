Канчельскис: «Можете смело говорить, что «Зенит» — чемпион»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, чего ждет от матча лидеров РПЛ «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре.

«Эта игра очень важна для двух клубов. Потому что уходить в отпуск на первом месте – это всегда почетно, престижно. Но, конечно, играя в Питере, «Зенит» не упустит свой шанс и добьeтся положительного результата. Конечно, я думаю, что у «Зенита» предпочтительные шансы на то, что они станут чемпионами. Я уже говорил, что они станут чемпионами. Можете смело говорить, что «Зенит» – чемпион.

Будут ли играть в закрытый футбол или же каждый будет стараться играть в свою игру? Надо забивать, побеждать. Тем более, что и «Краснодар», и «Зенит» не умеют играть в совсем закрытый футбол. Да, закрываться могут все, но эти команды не привыкли играть в такой футбол, обе команды любят атаковать. Будет много голов. Ничьей не будет. Три-четыре гола там должны быть. Три точно», – сказал Канчельскис.