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    • Канчельскис: «Можете смело говорить, что «Зенит» — чемпион»

    Канчельскис: «Можете смело говорить, что «Зенит» — чемпион»

    Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, чего ждет от матча лидеров РПЛ «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре.

    «Эта игра очень важна для двух клубов. Потому что уходить в отпуск на первом месте – это всегда почетно, престижно. Но, конечно, играя в Питере, «Зенит» не упустит свой шанс и добьeтся положительного результата. Конечно, я думаю, что у «Зенита» предпочтительные шансы на то, что они станут чемпионами. Я уже говорил, что они станут чемпионами. Можете смело говорить, что «Зенит» – чемпион.

    Будут ли играть в закрытый футбол или же каждый будет стараться играть в свою игру? Надо забивать, побеждать. Тем более, что и «Краснодар», и «Зенит» не умеют играть в совсем закрытый футбол. Да, закрываться могут все, но эти команды не привыкли играть в такой футбол, обе команды любят атаковать. Будет много голов. Ничьей не будет. Три-четыре гола там должны быть. Три точно», – сказал Канчельскис.

    • После 14 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 31 очком, опережая «Зенит» на два балла.
    • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:30 мск.

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    Источник: Metaratings.ru

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    10.11.2023 13:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:27

      Вот оракул нашёлся.
      Я могу сказать , что Зенит , Бавария,Ман Сити будут чемпионами и что ?
      Может и чемпионаты не проводить ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 10 ноября, 13:53

      Для таких деятелей, как Канчалкин, на Бомбардире есть раздел - Конкурс прогнозов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > NewLife 10 ноября, 14:48

      Ну "Абасфальта" народ проигнорил , уж " Канчалкина " точно примет на ура..)
      ..и в воздух розовые шарфики бросали. Блестяще.

      4
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 10 ноября, 13:47

      О каком отпуске он говорит? Ещё 3 тура до конца года после этой игры играть. Но матч, конечно, важный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 10 ноября, 13:46

      Само собой, нечего Америку открывать!

      1
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