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    • Мостовой: «Складывается ощущение, что сборная России — личная игрушка Карпина»

    Мостовой: «Складывается ощущение, что сборная России — личная игрушка Карпина»

    Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой выразил недоумение принципами формирования состава национальной команды.

    «Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают. Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит.

    Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал. Иногда складывается впечатление, что сборная России – личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», – сказал Мостовой.

    • 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде.
    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 13 ноября в Новогорске.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2023 13:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1664

      k611 10 ноября, 18:40

      Вот станешь тренером, покажешь как надо комплектовать сборную, а пока лучше помолчать.

      0
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      Рейтинг: +7504

      sochi-2013 10 ноября, 15:04

      Вызывает по списку, а на игру выходят первые пришедшие на завтрак. Капитан - самый первый из них.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7890

      mihail200606 10 ноября, 14:36

      Херню мостовой морозит..на личном негативе.. картинки работает как может с тем что есть. Что ещё в нынешних условиях от него требовать..

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:35

      Саня , так у нас везде такое.
      РФС - любимая игрушка Дюкова
      Зенит - Миллера,
      Россия - Путина.
      Что хотят , то и делают.
      А людям прививают лозунг "Рабы не мы - мы не рабы " и вроде все довольны.

      1
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Алексей З 10 ноября, 14:42

      Печально даже не это, а отношение к "игрушкам" - кто-то бережно играет, а кто-то ... (((

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > VVM1964 10 ноября, 14:49

      ...а у кого их слишком много. Надо ухаживать , заботиться, а не лучше ли сократить на N число, опять же экономия для кормана.

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      Рейтинг: +7504

      sochi-2013 10 ноября, 14:20

      Нелюбимая игрушка!

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      Рейтинг: +20638

      NewLife 10 ноября, 13:55

      Конечно, ведь ответственности никакой(

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      Рейтинг: +6020

      neim > NewLife 10 ноября, 15:13

      Все верно, ведь за результат ни кто не спросит, поскольку цели не обозначены.

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