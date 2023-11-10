Мостовой: «Складывается ощущение, что сборная России — личная игрушка Карпина»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой выразил недоумение принципами формирования состава национальной команды.

«Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают. Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит.

Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал. Иногда складывается впечатление, что сборная России – личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», – сказал Мостовой.