Сборная самых дорогих футболистов из Африки

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.
В ней собраны самые дорогие африканские футболисты.
Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун);
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Эдмон Тапсоба («Байер», Буркина-Фасо), Наиф Агер («Вест Хэм», Марокко), Райан Айт Нури («Вулверхэмптон», Алжир);
Полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Франк Ангисса («Наполи», Камерун), Исмаэль Беннасер («Милан», Алжир), Амин Гуири («Ренн», Алжир);
Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия), Серу Гирасси («Штутгарт», Гвинея).
Источник: Transfermarkt