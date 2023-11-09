Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Сборная самых дорогих футболистов из Африки

    Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

    В ней собраны самые дорогие африканские футболисты.

    Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун);

    Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Эдмон Тапсоба («Байер», Буркина-Фасо), Наиф Агер («Вест Хэм», Марокко), Райан Айт Нури («Вулверхэмптон», Алжир);

    Полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Франк Ангисса («Наполи», Камерун), Исмаэль Беннасер («Милан», Алжир), Амин Гуири («Ренн», Алжир);

    Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия), Серу Гирасси («Штутгарт», Гвинея).

    Новости по теме
    «Золотой мяч»-2023: распределение голосов в первой десятке 2
    «Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами 4
    Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 10-го по 5-е
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2023 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +559

      Medved2468 12 часов назад

      Можно было просто Сборную Франции перечислить и всё

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+