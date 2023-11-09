Алдонин назвал лучшего игрока ЦСКА прямо сейчас — ему 20 лет

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин назвал узбекского игрока Абоссбека Файзуллаева лучшим футболистом команды в данный момент.

«Приобретение Файзуллаева – самый приятный сюрприз для ЦСКА. Это была покупка на перспективу, ему всего 20 лет. Абосс достаточно скромных физических возможностей, но тот уровень, который он демонстрирует в последнее время, очень хорош. С его появлением у армейцев игра в атаке преобразилась. Он быстрый, умелый, учитывая его скромные физические возможности, он выигрывает единоборства, всегда первый на мяче.

Файзуллаев очень искусно работает с мячом, все старается делать на скорости и играть в обострение. Также Абосс не жадный – может и забить, и отдать, он командный игрок, который оставляет приятное впечатление. На мой взгляд Файзуллаев сейчас лучший в ЦСКА. Хотелось бы, чтобы он еще прибавлял. Уверен, что у Файзуллаева большой потенциал. Видно, что он сейчас демонстрирует и хотелось бы, чтобы он не останавливался в развитии и профессионализме.

Готов ли уже зимой Файзуллаев повысить свой уровень и уехать играть в Европу? Надо понимать, какие предложения у него есть. Если его агент и он считают, что ЦСКА для него трамплин в Европу, безусловно, от хорошего европейского предложения сейчас никого не отговоришь. Абоссбек тоже хочет развивать свою карьеру. Но тут может быть двоякая игра – агенты могут спекулировать предложениями по Файзуллаеву, чтобы улучшить ему условия и зарплату в ЦСКА. Но, безусловно, он очень важный игрок для команды», – сказал Алдонин.