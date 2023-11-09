Тренер «Зенита» рассказал об интересе к игроку команды от топ-клубов Европы

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал верит ли, что защитник петербуржцев Роберт Ренан находится в списке интересов «Реала».

«Верю ли я, что Ренан находится в списках «Реала»? Наверное, да. Потенциал у Ренана есть, а «Реал» следит за всеми перспективными молодыми игроками мира. Меня и самого люди из больших клубов Европы неоднократно расспрашивали на тему Роберта. Еще и поэтому ему нужно прибавлять, ведь в топ-чемпионатах очень много игры один в один. И любая команда, которая хочет взять Ренана, будет прежде всего обращать внимание на его игру в обороне», – сказал де Оливейра.

Ренан в текущем сезоне сыграл за «Зенит» восемь официальных матчей.

Он пришел в петербургскую команду из «Коринтианса» в январе.

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