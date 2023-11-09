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    • Тренер «Зенита» рассказал об интересе к игроку команды от топ-клубов Европы

    Тренер «Зенита» рассказал об интересе к игроку команды от топ-клубов Европы

    Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал верит ли, что защитник петербуржцев Роберт Ренан находится в списке интересов «Реала».

    «Верю ли я, что Ренан находится в списках «Реала»? Наверное, да. Потенциал у Ренана есть, а «Реал» следит за всеми перспективными молодыми игроками мира. Меня и самого люди из больших клубов Европы неоднократно расспрашивали на тему Роберта. Еще и поэтому ему нужно прибавлять, ведь в топ-чемпионатах очень много игры один в один. И любая команда, которая хочет взять Ренана, будет прежде всего обращать внимание на его игру в обороне», – сказал де Оливейра.

    • Ренан в текущем сезоне сыграл за «Зенит» восемь официальных матчей.
    • Он пришел в петербургскую команду из «Коринтианса» в январе.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    09.11.2023 15:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4084

      lordmrv 19 часов назад

      На помойке распродажа! Берите неликвид!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google > lordmrv 18 часов назад

      У вас на такой неликвид грошей нема. Пуцко и Пруцев ваши ликвиды)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > lordmrv 17 часов назад

      А чё на Авито не выставляешь? Забанили?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 21 час назад

      Питерский чемодан без ручки (как и Ду Херос). И ведь не выбросишь. А что , а вдруг?
      Из калыма за Юрика Альбертовича только Мантуан у вас вывозит , и то, в силу личностных качеств.(

      4
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