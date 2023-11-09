Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ливерпуля», 4-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Тулуза»: Рестес, Суасо, Николайсен, Диарра, Деслер, Кассерес, Сьерро, Шмидт, Магри, Даллинга, Дeннум.

Главный тренер: Карлес Мартинес

«Ливерпуль»: Келлехер, Гопес, Матип, Куанса, Цимикас, Эллиот, Эндо, Собослаи, Доак, Гакпо, Диас.

Главный тренер: Юрген Клопп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тулуза» – «Ливерпуль»