Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ливерпуля», 4-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Тулуза»: Рестес, Суасо, Николайсен, Диарра, Деслер, Кассерес, Сьерро, Шмидт, Магри, Даллинга, Дeннум.
Главный тренер: Карлес Мартинес
«Ливерпуль»: Келлехер, Гопес, Матип, Куанса, Цимикас, Эллиот, Эндо, Собослаи, Доак, Гакпо, Диас.
Главный тренер: Юрген Клопп
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тулуза» – «Ливерпуль»
- Прямой эфир матча будет проходить на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»