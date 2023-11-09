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    • «Тулуза» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2023

    «Тулуза» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ливерпуля», 4-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Тулуза»: Рестес, Суасо, Николайсен, Диарра, Деслер, Кассерес, Сьерро, Шмидт, Магри, Даллинга, Дeннум.

    Главный тренер: Карлес Мартинес

    «Ливерпуль»: Келлехер, Гопес, Матип, Куанса, Цимикас, Эллиот, Эндо, Собослаи, Доак, Гакпо, Диас.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тулуза» – «Ливерпуль»

    Тулуза-Ливерпуль смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2023 11:37
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