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«Тулуза» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 4 тура ЛЕ, 9 ноября

7 ноября 2023, 05:54

В четверг, 9 ноября, «Тулуза» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы (Квартет Е) .Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Встречу проведут в Тулузе, на «Муниципальном стадионе».

«Тулуза»

Команда с четырьмя баллами располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе одну победу и одну ничью. Отметим, в одном поединке «Тулуза» потерпела поражение. Команда забила три гола, однако пропустила шесть голов. «Тулуза» на пять баллов отстает от «Ливерпуля», идущего на первом месте в турнирной таблице.

«Ливерпуль»

Англичане набрали девять очков в трех матчах Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице. Команда забила 10 голов, при этом пропустила только два мяча. Отрыв от второго и третьего места составляет только пять очков.

Факты о личных встречах

«Тулуза» и «Ливерпуль» играли друг с другом только три раза. Во всех трех поединках побеждали англичане. «Тулуза» забила англичанам один гол, а «Ливерпуль» ответил десятью голами.

Прогноз на матч «Тулуза» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы довольно стабилен, и несмотря на гостевой характер встречи, подопечные Клоппа должны выиграть этот матч. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.43), тотал больше 2.5 (1.49).

Источник: Бомбардир
Лига Европы Ливерпуль Тулуза
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