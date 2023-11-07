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    «Тулуза» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 4 тура ЛЕ, 9 ноября

    В четверг, 9 ноября, «Тулуза» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы (Квартет Е) .Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Встречу проведут в Тулузе, на «Муниципальном стадионе».

    «Тулуза»

    Команда с четырьмя баллами располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе одну победу и одну ничью. Отметим, в одном поединке «Тулуза» потерпела поражение. Команда забила три гола, однако пропустила шесть голов. «Тулуза» на пять баллов отстает от «Ливерпуля», идущего на первом месте в турнирной таблице.

    «Ливерпуль»

    Англичане набрали девять очков в трех матчах Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице. Команда забила 10 голов, при этом пропустила только два мяча. Отрыв от второго и третьего места составляет только пять очков.

    Факты о личных встречах

    «Тулуза» и «Ливерпуль» играли друг с другом только три раза. Во всех трех поединках побеждали англичане. «Тулуза» забила англичанам один гол, а «Ливерпуль» ответил десятью голами.

    Прогноз на матч «Тулуза» – «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы довольно стабилен, и несмотря на гостевой характер встречи, подопечные Клоппа должны выиграть этот матч. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.43), тотал больше 2.5 (1.49).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 05:54
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