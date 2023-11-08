Экс-директор «Спартака» назвал тренера, который сделает клуб чемпионом

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак сказал, что Игорь Осинькин «может все починить» в московской команде.

«Если «Спартак» хочет бороться за высокие места, то в долгую лучше приглашать российского тренера, а не иностранца. Аленичева? Нет! Во-первых, он без практики, это не серьезно. Во-вторых, чего он добился? Тулу вывел в премьер-лигу? Мне кажется, это любой человек может сделать.

Я бы рассмотрел неожиданную кандидатуру для многих – Осинькина. Он работает с молодежью, все выстроит. Но тогда надо все полностью менять в системе «Спартака». Сегодня нет второй команды, молодежные и детско-юношеские клубы выступают плохо.

Есть академия, деньги, но не работает. У Игоря Осинькина хватает энергии, он в нормальном возрасте. Он может все починить», – сказал Первак.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.

Поде его руководством команда победила в Первой лиге и дошла до финала Кубка России.

В текущем чемпионате РПЛ «Крылья Советов» занимают четвертое место с 22 очками.

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля находится на шестой позиции с 21 очком.

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