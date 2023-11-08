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    • Экс-директор «Спартака» назвал тренера, который сделает клуб чемпионом

    Экс-директор «Спартака» назвал тренера, который сделает клуб чемпионом

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак сказал, что Игорь Осинькин «может все починить» в московской команде.

    «Если «Спартак» хочет бороться за высокие места, то в долгую лучше приглашать российского тренера, а не иностранца. Аленичева? Нет! Во-первых, он без практики, это не серьезно. Во-вторых, чего он добился? Тулу вывел в премьер-лигу? Мне кажется, это любой человек может сделать.

    Я бы рассмотрел неожиданную кандидатуру для многих – Осинькина. Он работает с молодежью, все выстроит. Но тогда надо все полностью менять в системе «Спартака». Сегодня нет второй команды, молодежные и детско-юношеские клубы выступают плохо.

    Есть академия, деньги, но не работает. У Игоря Осинькина хватает энергии, он в нормальном возрасте. Он может все починить», – сказал Первак.

    • Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.
    • Поде его руководством команда победила в Первой лиге и дошла до финала Кубка России.
    • В текущем чемпионате РПЛ «Крылья Советов» занимают четвертое место с 22 очками.
    • «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля находится на шестой позиции с 21 очком.

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    Источник: Legalbet

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    08.11.2023 19:02
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 3 часа назад

      Ну... За Первака!!!

      0
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      Рейтинг: +951

      АКС-74У 13 часов назад

      Отстаньте все от Осинкина, не портите карму, он сейчас на своем месте.

      1
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ 21 час назад

      Уж больно вид у него не спортивный, такого живота нет ни у кого другого из тренеров. Тренер он не плохой, но производит просто не здоровое впечатление!

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      ZeBolotny > СпартакВВ 3 часа назад

      В турнирную таблицу загляните пожалуйста) Команда Осинькина пока что производит гораздо более здоровое впечатление, чем "Спартак".

      0
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google 9 ноября, 09:27

      Только Хоттабыч

      2
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 9 ноября, 00:42

      может и получиться с таким бюджетом а может и других подыщут

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 8 ноября, 22:17

      Починку вам четкую сделают в пердиве,и очищение там пройдёте с мостовым

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      bulls27 > TIMOTHY 8 ноября, 22:36

      Тебе сделали в соседнем подъезде в твоей попке ? Лазурный ты наш ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12138

      ivany4 8 ноября, 22:16

      Вот поэтому ты и экс директор.
      Наряду с грамотным вопросом - Аленичева? Нет! Во-первых, он без практики, это не серьезно. Во-вторых, чего он добился?, несешь откровенную пургу! - Я бы рассмотрел неожиданную кандидатуру для многих – Осинькина. Он работает с молодежью, все выстроит.
      В Спартаке играет не только молодежь. И клуб не нуждается в починке чего либо. И твой же вопрос Осинкину - чего он добился? Нужен тренер способный построить команду, вокруг которой будет развиваться клуб и академия.

      0
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      Рейтинг: +894

      The only one 8 ноября, 21:57

      А зачем что то улучшать. И так в Спартаке всё нормально.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12633

      BRO_football 8 ноября, 21:56

      В Спартаке такой бардак, что ему никакой тренер не поможет. В Спартаке надо менять больше, чем просто тренера.

      3
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      Рейтинг: +30

      Vladimir-Shelepnev-google > BRO_football 9 ноября, 09:03

      В Спартаке нужно менять болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ > BRO_football 21 час назад

      А какого хрена здесь делает выходец из конюшни? К него в ЦСКА своих проблем хватает! Как бы не обанкротиться!!!

      0
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny > BRO_football 3 часа назад

      В "Динамо" тоже бардак. Тренера взяли перспективного и он там у них заглох быстро.

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 8 ноября, 21:05

      Странная манера у сегодняшнего тренерского контингента. В первую очередь накупить технарей, поднять им физику, выжать все силы и уйти на повышение. Во ввсех видах спорта, нарабатывается техника, отрабатывают комбинации, нарабатываются тактические решения, а в футболе готовят силовых выносливых легкоатлетов и требуют от них игры в футбол. Помнится пару лет назад, кто то из наших тренеров рассказал":Дал упражнение чеканить мяч до 100. Половина не справилась, а Заболотный из трёх попыток, ни разу не смог набить более 10 раз. " Зато физика у ввсех была на Уровне.

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      Рейтинг: +951

      АКС-74У > Январь 59 13 часов назад

      Да сейчас и физику готовить не умеют, темп игры редко бывает очень быстрый, если играют в высокий прессинг, то сил хватает минут на 15, весь матч выдержать многие не могут и т.д

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