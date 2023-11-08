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  • Экс-директор «Спартака» назвал тренера, который сделает клуб чемпионом

Экс-директор «Спартака» назвал тренера, который сделает клуб чемпионом

8 ноября 2023, 19:02
25

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак сказал, что Игорь Осинькин «может все починить» в московской команде.

«Если «Спартак» хочет бороться за высокие места, то в долгую лучше приглашать российского тренера, а не иностранца. Аленичева? Нет! Во-первых, он без практики, это не серьезно. Во-вторых, чего он добился? Тулу вывел в премьер-лигу? Мне кажется, это любой человек может сделать.

Я бы рассмотрел неожиданную кандидатуру для многих – Осинькина. Он работает с молодежью, все выстроит. Но тогда надо все полностью менять в системе «Спартака». Сегодня нет второй команды, молодежные и детско-юношеские клубы выступают плохо.

Есть академия, деньги, но не работает. У Игоря Осинькина хватает энергии, он в нормальном возрасте. Он может все починить», – сказал Первак.

  • Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.
  • Поде его руководством команда победила в Первой лиге и дошла до финала Кубка России.
  • В текущем чемпионате РПЛ «Крылья Советов» занимают четвертое место с 22 очками.
  • «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля находится на шестой позиции с 21 очком.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (25)
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Project Бабангида
1699459640
от осинки не родятся апельсинки. тем более в спартаке . а вот очередной бананас , н е х у й делать
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FCSpartakM
1699460584
какое место осинькин занял в том году? а как дела у лички в динамо? может уже ыксперты начнут включать голову хотя бы , когда отвечают на вопросы
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Январь 59
1699466741
Странная манера у сегодняшнего тренерского контингента. В первую очередь накупить технарей, поднять им физику, выжать все силы и уйти на повышение. Во ввсех видах спорта, нарабатывается техника, отрабатывают комбинации, нарабатываются тактические решения, а в футболе готовят силовых выносливых легкоатлетов и требуют от них игры в футбол. Помнится пару лет назад, кто то из наших тренеров рассказал":Дал упражнение чеканить мяч до 100. Половина не справилась, а Заболотный из трёх попыток, ни разу не смог набить более 10 раз. " Зато физика у ввсех была на Уровне.
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BRO_football
1699469773
В Спартаке такой бардак, что ему никакой тренер не поможет. В Спартаке надо менять больше, чем просто тренера.
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ivany4
1699470965
Вот поэтому ты и экс директор. Наряду с грамотным вопросом - Аленичева? Нет! Во-первых, он без практики, это не серьезно. Во-вторых, чего он добился?, несешь откровенную пургу! - Я бы рассмотрел неожиданную кандидатуру для многих – Осинькина. Он работает с молодежью, все выстроит. В Спартаке играет не только молодежь. И клуб не нуждается в починке чего либо. И твой же вопрос Осинкину - чего он добился? Нужен тренер способный построить команду, вокруг которой будет развиваться клуб и академия.
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alefreddy
1699479720
может и получиться с таким бюджетом а может и других подыщут
Ответить
wlad wm--google
1699511258
Только Хоттабыч
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СпартакВВ
1699532312
Уж больно вид у него не спортивный, такого живота нет ни у кого другого из тренеров. Тренер он не плохой, но производит просто не здоровое впечатление!
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АКС-74У
1699560751
Отстаньте все от Осинкина, не портите карму, он сейчас на своем месте.
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ZeBolotny
1699595879
Ну... За Первака!!!
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