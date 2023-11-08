«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Сочи»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по поводу двух эпизодов матча 14-го тура РПЛ против «Сочи» (3:3).
«ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит два эпизода в матче РПЛ с «Сочи». Это моменты на 36-й минуте с назначением пенальти и на 71-й минуте с неназначением пенальти. Также ЭСК РФС рассмотрит по обращению «Сочи» эпизоды с неназначением пенальти на третьей добавленной к основному времени минуте и с вынесением второй желтой карточки Марсело Алвесу на шестой добавленной к основному времени минуте.
По обращению «Оренбурга» комиссия рассмотрит эпизоды на 17-й и 87-й минутах с неназначением пенальти в матче РПЛ с «Ростовом» (1:1). Также по обращению ЦСКА ЭСК РФС рассмотрит эпизод с засчитанным голом «Пари Нижний Новгород» на 33-й минуте в матче РПЛ (3:2)», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- «Динамо» занимает пятое место в РПЛ с 22 очками после 14 туров.
- Также в ЭСК РФС обратился «Ростов» по итогам матча Кубка России с «Уралом» (2:1). Ростовчане просят рассмотреть момент с неудалением Ильи Ишкова на 1-й минуте и неназначенным 11-метровым на 36-й минуте встречи.