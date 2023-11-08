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    • Стало известно, когда «Спартак» примет решение о возможном увольнении Абаскаля

    Стало известно, когда «Спартак» примет решение о возможном увольнении Абаскаля

    В «Спартаке» выработали позицию по будущему главного тренера Гильермо Абаскаля. Увольнять его в ближайший месяц планов нет.

    «С октября в СМИ неоднократно появлялись публикации о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль может быть уволен. Источники, знакомые с ситуации, подчеркнули, что тренер пока останется у руля команды. Решение о том, работать с ним дальше или нет, клуб примет зимой, а окончательное слово будет за президентом клуба, первым вице-президентом ЛУКОЙЛа Александром Матыцыным», – написал «РБК Спорт».

    • У «Спартака» одна победа в последних 7 встречах.
    • Команда занимает в РПЛ 6-е место.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    08.11.2023 10:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13

      Алексей-Добрынин-vkontakt 8 ноября, 17:44

      Что в Локо результаты что в Спартаке, не зря усы присутствуют на матче )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 8 ноября, 15:56

      Под ёлочку новогоднюю выпрут ссаными тряпками физрука. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 8 ноября, 14:21

      Отстаньте от Рыжика! Дайте поработать! Красава - парень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 8 ноября, 11:20

      ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ, СцУКИ !!!

      10
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      Рейтинг: +19124

      DVOK68 > VVM1964 8 ноября, 11:44

      Никто не оставит,успокойтесь)
      Что,события в условном Оренбурге соберут больше внимания чем в Спартаке?)
      Это нормальное явление для журналистской братии.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1951

      rac531 8 ноября, 11:09

      Как сообщил Иван Карпов достоверно известно, что в скором времени сообщат о расторжении контрактов с:
      1. Личкой
      2. Галактионовым
      3. Ромащенко
      4. Ганчаренко.
      Это будет первая волна.

      4
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ > rac531 8 ноября, 14:07

      Резонанса от этих "новостей" ноль. Даже отставка Семака вызовет меньшее шатание в СМИ.

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      Рейтинг: +263

      Купа Купыч > rac531 8 ноября, 14:25

      Карпиным, Осьминкиным и Игнашевичем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2568

      Красногвардейчик 8 ноября, 10:52

      Дайте Абоскалю поработать)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 8 ноября, 10:22

      Только ПРОМКВАС может сделать такой заказ, ведь все спортивные сми принадлежат ему, вот и старается для питерской помойки, расшатать своего прямого конкурента за чемпионство

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31807

      JTherry > Suvorov71 8 ноября, 10:30

      на источник посмотри - РосБо.мж-спорт, и этим всё сказано - Алёша башляет, СМИ отрабатывают... газсрём - позорище российского футбола..!!!

      9
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      Рейтинг: +95

      Владимир-Филиппов-vkontak > Suvorov71 8 ноября, 17:37

      Какой из вашего пищевика с абасралем конкурент? Окстись.
      Для всех выгодно, чтобы это чучело подольше поторчало в спаме, толку от него ноль.

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