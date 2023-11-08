Стало известно, когда «Спартак» примет решение о возможном увольнении Абаскаля

В «Спартаке» выработали позицию по будущему главного тренера Гильермо Абаскаля. Увольнять его в ближайший месяц планов нет.
«С октября в СМИ неоднократно появлялись публикации о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль может быть уволен. Источники, знакомые с ситуации, подчеркнули, что тренер пока останется у руля команды. Решение о том, работать с ним дальше или нет, клуб примет зимой, а окончательное слово будет за президентом клуба, первым вице-президентом ЛУКОЙЛа Александром Матыцыным», – написал «РБК Спорт».
- У «Спартака» одна победа в последних 7 встречах.
- Команда занимает в РПЛ 6-е место.
- У Абаскаля контракт до 2025 года.
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Источник: «Спорт РБК»