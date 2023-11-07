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    • Агент Головина отреагировал на номинацию россиянина на звание игрока месяца в Лиге 1

    Агент Головина отреагировал на номинацию россиянина на звание игрока месяца в Лиге 1

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал включение своего клиента в тройку номинантов на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

    «Александр заслужил эту номинацию. Это плод его работы на тренировках, работы всей команды и тренерского штаба.

    Может ли Головин победить в голосовании с Мбаппе в соперниках? Для игрока важны в первую очередь результаты команды. Это предстоящая игра на выезде с «Гавром» и важный матч с «ПСЖ».

    Сейчас Саша думает об этом, готовится к каждой игре. Ему важны результаты команды, а не его личные», – сказал агент.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2023 22:23
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