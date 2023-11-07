Чемпион мира-2014 запускает медиалигу в Германии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос решил создать еще одну медийную футбольную лигу.

Турнир в Германии под названием The Icon League («Лига Кумиров») должен стартовать летом 2024 года.

33-летний футболист запускает медиалигу в своей стране вместе со стримером Eligella (1,7 млн подписчиков в Twitch).