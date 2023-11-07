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Чемпион мира-2014 запускает медиалигу в Германии

7 ноября 2023, 20:42

Полузащитник «Реала» Тони Кроос решил создать еще одну медийную футбольную лигу.

Турнир в Германии под названием The Icon League («Лига Кумиров») должен стартовать летом 2024 года.

33-летний футболист запускает медиалигу в своей стране вместе со стримером Eligella (1,7 млн подписчиков в Twitch).

  • Кроос – чемпион мира 2014 года.
  • Прошедшим летом он думал о завершении карьеры, но решил остаться в «Реале» еще на сезон.
  • С мадридцами хавбек выиграл 20 трофеев, в том числе 4 кубка Лиги чемпионов.

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Источник: Sky Sport Germany
Германия Реал Германия Кроос Тони
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