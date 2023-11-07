Чемпион мира-2014 запускает медиалигу в Германии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос решил создать еще одну медийную футбольную лигу.
Турнир в Германии под названием The Icon League («Лига Кумиров») должен стартовать летом 2024 года.
33-летний футболист запускает медиалигу в своей стране вместе со стримером Eligella (1,7 млн подписчиков в Twitch).
- Кроос – чемпион мира 2014 года.
- Прошедшим летом он думал о завершении карьеры, но решил остаться в «Реале» еще на сезон.
- С мадридцами хавбек выиграл 20 трофеев, в том числе 4 кубка Лиги чемпионов.
Источник: Sky Sport Germany