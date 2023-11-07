В «Ахмате» рассказали о кредите доверия Ромащенко

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил последние результаты команды.
«Последние результаты команды крайне неудовлетворительные. Это понятно всем: и руководству, и болельщикам. Руководство не может быть довольным. Надеемся, что Мирослав Юрьевич справится. Никаких упаднических настроений нет.
Какой кредит доверия у Ромащенко? Мирослава Юрьевича пригласили, чтобы построить новую команду. Время непростое, но, уверен, мы справимся вместе с тренерским штабом», – сказал Газзаев.
- В матче 14-го тура РПЛ «Ахмат» уступил «Факелу» (1:2).
- Грозненский клуб идет на 14-м месте в РПЛ с 12 очками.
Источник: «Спорт-экспресс»