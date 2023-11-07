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    В «Ахмате» рассказали о кредите доверия Ромащенко

    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил последние результаты команды.

    «Последние результаты команды крайне неудовлетворительные. Это понятно всем: и руководству, и болельщикам. Руководство не может быть довольным. Надеемся, что Мирослав Юрьевич справится. Никаких упаднических настроений нет.

    Какой кредит доверия у Ромащенко? Мирослава Юрьевича пригласили, чтобы построить новую команду. Время непростое, но, уверен, мы справимся вместе с тренерским штабом», – сказал Газзаев.

    • В матче 14-го тура РПЛ «Ахмат» уступил «Факелу» (1:2).
    • Грозненский клуб идет на 14-м месте в РПЛ с 12 очками.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    07.11.2023 14:11
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