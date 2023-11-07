В «Ахмате» рассказали о кредите доверия Ромащенко

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил последние результаты команды.

«Последние результаты команды крайне неудовлетворительные. Это понятно всем: и руководству, и болельщикам. Руководство не может быть довольным. Надеемся, что Мирослав Юрьевич справится. Никаких упаднических настроений нет.

Какой кредит доверия у Ромащенко? Мирослава Юрьевича пригласили, чтобы построить новую команду. Время непростое, но, уверен, мы справимся вместе с тренерским штабом», – сказал Газзаев.