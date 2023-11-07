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    • В «Арсенале» недовольны решением тренерского штаба сборной Бразилии

    В «Арсенале» недовольны решением тренерского штаба сборной Бразилии

    Нападающего «Арсенала» Габриэля Жезуса вызвали в сборную Бразилии.

    Его пригласили для подготовки к ноябрьским матчам с Колумбией (16.11) и Аргентиной (21.11).

    В лондонском клубе недовольны этим решением тренерского штаба бразильской сборной.

    Жезус пропустил три последних матча «Арсенала» из-за травмы задней поверхности бедра.

    При этом до игр сборной форвард успеет восстановиться, а у бразильцев узкий выбор в атаке из-за травм Неймара и Лукаса Пакеты, поэтому, вероятно, клубу в этой ситуации навстречу не пойдут.

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    Источник: Daily Mail

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    07.11.2023 09:31
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