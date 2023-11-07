В «Арсенале» недовольны решением тренерского штаба сборной Бразилии

Нападающего «Арсенала» Габриэля Жезуса вызвали в сборную Бразилии.

Его пригласили для подготовки к ноябрьским матчам с Колумбией (16.11) и Аргентиной (21.11).

В лондонском клубе недовольны этим решением тренерского штаба бразильской сборной.

Жезус пропустил три последних матча «Арсенала» из-за травмы задней поверхности бедра.

При этом до игр сборной форвард успеет восстановиться, а у бразильцев узкий выбор в атаке из-за травм Неймара и Лукаса Пакеты, поэтому, вероятно, клубу в этой ситуации навстречу не пойдут.