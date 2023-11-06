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    Уткин отреагировал на фразу Акинфеева «грибы – наше все»

    Экс-комментатор Василий Уткин пошутил по поводу слов Игоря Акинфеева.

    Капитан ЦСКА произнес фразу «грибы – наше все», рассуждая о любви к России.

    «Представил себе, что фраза Акинфеева «грибы – наше все» является ответом на вопрос о причинах спортивного долголетия», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    06.11.2023 20:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 21:38

      Грибы - они такие разные: один - накормит, другой - мультфильм покажет. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 21:44

      А такие как ты на "другие" плотно подсаживаются, вот и гыгыкают всё время, ну или ржут до изнеможения !!!

      1
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) > VVM1964 6 ноября, 21:48

      Ты педагог? Придираст ты — это очень придирчивый классный руководитель! Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 22:08

      Сразу видно, что тебя только придерасты обучали и видимо палками не гнушались !!!

      1
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      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида 6 ноября, 20:45

      подберёзовики уже конечно подзавяли. сам Игорёк огурцом. а вот за Васю блогера страшно. по моему он уже на плесень и липовый мёд потихоньку разлагается

      9
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат > Project Бабангида 6 ноября, 21:38

      Вряд ли под нашим всем Акинфеев имел в виду подберезовики. В наших лесах имеются и другие грибы.

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