Уткин отреагировал на фразу Акинфеева «грибы – наше все»

Экс-комментатор Василий Уткин пошутил по поводу слов Игоря Акинфеева.

Капитан ЦСКА произнес фразу «грибы – наше все», рассуждая о любви к России.

«Представил себе, что фраза Акинфеева «грибы – наше все» является ответом на вопрос о причинах спортивного долголетия», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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