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    Акинфеев рассказал, о чем мечтает после завершения карьеры

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался в любви к России.

    «Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома.

    Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы – это наше все.

    Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта – путешествовать по золотому кольцу«, – сказал 37-летний вратарь.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: ТАСС

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    06.11.2023 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +458

      За Московский ЦСКА 6 ноября, 19:31

      Красавчик.

      2
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      Рейтинг: +644

      saf05 6 ноября, 17:32

      Молодец

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +424

      гууд 6 ноября, 16:13

      То есть на золотом акция будет, купи билет по золотому кольцу и прокатить по нему с акинфеем? Прикольно закатать его до дыр))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 6 ноября, 16:00

      Да а.ху.еть. Безруков на минималках.)

      2
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