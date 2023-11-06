Акинфеев рассказал, о чем мечтает после завершения карьеры

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался в любви к России.

«Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома.

Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы – это наше все.

Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта – путешествовать по золотому кольцу«, – сказал 37-летний вратарь.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 753 матча, 677 пропущенных голов.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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