Помазун рассказал об отсутствии перспектив на позиции сменщика Акинфеева

Вратарь Илья Помазун, перешедший зимой в «Спартак» из ЦСКА, считает, что у него не было перспектив в составе красно-синих.
– Когда твою аренду в «Урал» продлевали год за годом, руководство ЦСКА говорило тебе, что ты будешь сменщиком Игоря?
– Нет, никогда не говорили. Со мной просто продлевали контракт и аренду.
– Ты сам видел себя следующим после Акинфеева в ЦСКА?
– Я видел комментарии, слышал слова журналистов, когда меня называли преемником Игоря в ЦСКА. Но сам я понимал, что это очень маловероятно.
– Почему?
– Игорь будет ещe долго играть. А мне сколько ещe ждать? Сейчас 2025 год, Акинфеев продолжает карьеру. У нас с ним разница 10 лет, мне самому скоро 30 будет. Надо строить свою карьеру. Но я ни о чeм не жалею. Единственное – нужно было раньше полноценно уходить.
- Сумма трансфера 28-летнего Помазуна составила 1,2 миллиона евро.
- За карьеру он провел 10 игр за ЦСКА и 117 за «Урал».
- 38-летний Акинфеев является основным вратарем ЦСКА с 2003 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.