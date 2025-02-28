Помазун рассказал об отсутствии перспектив на позиции сменщика Акинфеева

Вратарь Илья Помазун, перешедший зимой в «Спартак» из ЦСКА, считает, что у него не было перспектив в составе красно-синих.

– Когда твою аренду в «Урал» продлевали год за годом, руководство ЦСКА говорило тебе, что ты будешь сменщиком Игоря?

– Нет, никогда не говорили. Со мной просто продлевали контракт и аренду.

– Ты сам видел себя следующим после Акинфеева в ЦСКА?

– Я видел комментарии, слышал слова журналистов, когда меня называли преемником Игоря в ЦСКА. Но сам я понимал, что это очень маловероятно.

– Почему?

– Игорь будет ещe долго играть. А мне сколько ещe ждать? Сейчас 2025 год, Акинфеев продолжает карьеру. У нас с ним разница 10 лет, мне самому скоро 30 будет. Надо строить свою карьеру. Но я ни о чeм не жалею. Единственное – нужно было раньше полноценно уходить.