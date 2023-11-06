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    • Лэмпард убеждал «Челси» купить главного претендента на ЗМ-2024 – клуб не стал платить 20 миллионов

    Лэмпард убеждал «Челси» купить главного претендента на ЗМ-2024 – клуб не стал платить 20 миллионов

    Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о несостоявшемся переходе Джуда Беллингема в лондонский клуб.

    «Когда я в первый раз тренировал «Челси», то отчаянно хотел заполучить Беллингема.

    Но я не смог убедить руководство в том, что стоит заплатить 20 миллионов фунтов за игрока такого возраста», – вспомнил Лэмпард.

    • Сейчас Беллингем считается главным претендентом на «Золотой мяч»-2024.
    • Летом «Реал» купил его у дортмундской «Боруссии».
    • В этом сезоне полузащитник забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
    • Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год – тогда Джуду было от 16 до 18 лет.

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    Источник: The Chelsea Chronicle

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    06.11.2023 19:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 19:57

      Даааа АБГАМОВИЧ, просмотрел этого футболиста, он же думает как заработать а не как потратить, вот изаработал просрал Челси, а столько вложил и это еще не начал строить стадион, вот юден

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