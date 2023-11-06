Лэмпард убеждал «Челси» купить главного претендента на ЗМ-2024 – клуб не стал платить 20 миллионов

Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о несостоявшемся переходе Джуда Беллингема в лондонский клуб.

«Когда я в первый раз тренировал «Челси», то отчаянно хотел заполучить Беллингема.

Но я не смог убедить руководство в том, что стоит заплатить 20 миллионов фунтов за игрока такого возраста», – вспомнил Лэмпард.

Сейчас Беллингем считается главным претендентом на «Золотой мяч»-2024.

Летом «Реал» купил его у дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне полузащитник забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год – тогда Джуду было от 16 до 18 лет.

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