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  • Фавориты на «Золотой мяч»-2024: Беллингем на первом месте, Роналду выше Месси

Фавориты на «Золотой мяч»-2024: Беллингем на первом месте, Роналду выше Месси

31 октября 2023, 16:32
6

Goal опубликовал список претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

Предыдущего обладателя награды Лионеля Месси издание спрогнозировало верно.

Новый топ-20 фаворитов выглядит так:

  1. Джуд Беллингем («Реал»)
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
  4. Гарри Кейн («Бавария»)
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  6. Родри («Манчестер Сити»)
  7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
  8. Винисиус Жуниор («Реал»)
  9. Букайо Сака («Арсенал»)
  10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
  11. Антуан Гризманн («Атлетико»)
  12. Лаутаро Мартинес («Интер»)
  13. Джамал Мусиала («Бавария»)
  14. Роберт Левандовски («Барселона»)
  15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
  16. Лерой Сане («Бавария»)
  17. Деклан Райс («Арсенал»)
  18. Виктор Осимхен («Наполи»)
  19. Лионель Месси («Интер Майами»)
  20. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»)

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Источник: Goal
Рейтинг Роналду Криштиану Кейн Гарри Салах Мохамед Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Беллингем Джуд
Комментарии (6)
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acor94
1698760799
Не понимаю, почему так высоко котируется Альварес? Один я не вижу в нем чего то выдающегося? Ну алё, 7 место.
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Plyash
1698773011
Очередной бред сивой кобылы от Goal.
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