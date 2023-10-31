Фавориты на «Золотой мяч»-2024: Беллингем на первом месте, Роналду выше Месси

Goal опубликовал список претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
Предыдущего обладателя награды Лионеля Месси издание спрогнозировало верно.
Новый топ-20 фаворитов выглядит так:
- Джуд Беллингем («Реал»)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Мохамед Салах («Ливерпуль»)
- Родри («Манчестер Сити»)
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
- Винисиус Жуниор («Реал»)
- Букайо Сака («Арсенал»)
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
- Антуан Гризманн («Атлетико»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Джамал Мусиала («Бавария»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
- Лерой Сане («Бавария»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Лионель Месси («Интер Майами»)
- Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»)
Источник: Goal