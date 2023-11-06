«Вся Россия знает»: Канчельскис сделал новое заявление о ставках во Второй лиге

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что его резонансные слова о ставках во Второй лиге не заинтересовали компетентные органы.

«А разве никто не знает об этом? Мне кажется, что знают все, но никто ничего не говорит. Это всe проходит мимо ушей.

Из РФС ко мне никто не обращался. Все знают, но молчат. Видимо, всех это устраивает. Ну пусть играют дальше.

Есть доказательства, что этим занимаются. Не говорю, что это вся Вторая лига, но многие (это делают). Вся Россия знает, только бездействует – молодцы!» – сказал Канчельскис.