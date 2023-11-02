Канчельскис: «Вся Вторая лига играет на ставках, думаю, в РПЛ тоже ставят»

Андрей Канчельскис высказался о проблеме игры на ставках в российском профессиональном футболе.

«Верю ли я, что игроки в РПЛ делают ставки? Думаю, да. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно.

Что касается РПЛ – не знаю, но, может быть, да, тоже делают. Отмечу, что я не утверждаю, не говорю об этом со 100-процентной уверенностью. Раньше такое было.

Насчет Второй лиги я уверен про ставки – там бардак творится. Про Премьер-лигу уверенно говорить не могу, так как не знаю. Но такое возможно – допускать мы можем все что угодно», – заявил Канчельскис.