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    • Канчельскис: «Вся Вторая лига играет на ставках, думаю, в РПЛ тоже ставят»

    Канчельскис: «Вся Вторая лига играет на ставках, думаю, в РПЛ тоже ставят»

    Андрей Канчельскис высказался о проблеме игры на ставках в российском профессиональном футболе.

    «Верю ли я, что игроки в РПЛ делают ставки? Думаю, да. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно.

    Что касается РПЛ – не знаю, но, может быть, да, тоже делают. Отмечу, что я не утверждаю, не говорю об этом со 100-процентной уверенностью. Раньше такое было.

    Насчет Второй лиги я уверен про ставки – там бардак творится. Про Премьер-лигу уверенно говорить не могу, так как не знаю. Но такое возможно – допускать мы можем все что угодно», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2023 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 2 ноября, 22:25

      В РПЛ не ставят, а вставляют и проставляются.

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