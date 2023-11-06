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  • Названо количество трансферов, которое «Спартак» может сделать зимой

Названо количество трансферов, которое «Спартак» может сделать зимой

6 ноября 2023, 13:23
21

В зимнее трансферное окно «Спартак» планирует ограничиться двумя подписаниями. По данным Metaratings.ru, даже если в клуб придет новый наставник, то это не внесет существенные коррективы в зимнюю кампанию.

Если нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль останется у руля команды, то переход форварда «Торино» Антонио Санабрии все равно будет маловероятен.

  • В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в гостях.
  • Команда Абаскаля набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (21)
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SLADE2019
1699268406
Ну а конкретно? Какие позицию будут укреплять? Это что секрет?
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BarStep
1699269218
Бомбардир, а где: "Названы составы команд на матч Оренбург - Ростов", а?? Все ваши новости только про типа "народную".. Спартак у вас везде сегодня: сверху, сбоку, снизу... Снизу конечно мне нравится больше ))
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САДЫЧОК
1699272435
Спартаку нужен центр нап уровня Сергеева и добротный центр полузащиты типа Барриоса и Малкома, желательно двоих.
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ivany4
1699274543
Судя по всему, Абаскаль сезон закончит, потому как "новый наставник" будет настаивать на "усилении состава" и своем тренерском штабе. Пока не зачистят "менеджеров" и структуру клуба, за спортивный блок не возьмутся. Два возможных трансфера, на мой взгляд, игрок середины поля, дирижер, и универсальный защитник. По нападающим: надо своих молодых, распиаренных, пробовать выпускать, не подойдут - на продажу, нечего места занимать. И зимой просмотреть всех в аренде, и если что вернуть. И нужно присматривать к следующему сезону вратаря.
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alefreddy
1699274837
две позиции мало так как неликвида в команде достаточно
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zigbert
1699298900
Пусть даже двоих возьмут только таких чтобы эти игроки заметно усиливали проблемные позиции.
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