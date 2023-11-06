Названо количество трансферов, которое «Спартак» может сделать зимой

В зимнее трансферное окно «Спартак» планирует ограничиться двумя подписаниями. По данным Metaratings.ru, даже если в клуб придет новый наставник, то это не внесет существенные коррективы в зимнюю кампанию.

Если нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль останется у руля команды, то переход форварда «Торино» Антонио Санабрии все равно будет маловероятен.

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в гостях.

Команда Абаскаля набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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