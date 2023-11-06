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    • Названо количество трансферов, которое «Спартак» может сделать зимой

    Названо количество трансферов, которое «Спартак» может сделать зимой

    В зимнее трансферное окно «Спартак» планирует ограничиться двумя подписаниями. По данным Metaratings.ru, даже если в клуб придет новый наставник, то это не внесет существенные коррективы в зимнюю кампанию.

    Если нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль останется у руля команды, то переход форварда «Торино» Антонио Санабрии все равно будет маловероятен.

    • В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в гостях.
    • Команда Абаскаля набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.11.2023 13:23
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 6 ноября, 22:28

      Пусть даже двоих возьмут только таких чтобы эти игроки заметно усиливали проблемные позиции.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy 6 ноября, 15:47

      две позиции мало так как неликвида в команде достаточно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > alefreddy 6 ноября, 16:01

      Увы - факт ... ((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > alefreddy 6 ноября, 17:44

      В РПЛ есть команда-неликвид. И это, конечно же м о с к о в с к и й С п а р т а к!!!...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12138

      ivany4 6 ноября, 15:42

      Судя по всему, Абаскаль сезон закончит, потому как "новый наставник" будет настаивать на "усилении состава" и своем тренерском штабе. Пока не зачистят "менеджеров" и структуру клуба, за спортивный блок не возьмутся.
      Два возможных трансфера, на мой взгляд, игрок середины поля, дирижер, и универсальный защитник. По нападающим: надо своих молодых, распиаренных, пробовать выпускать, не подойдут - на продажу, нечего места занимать. И зимой просмотреть всех в аренде, и если что вернуть. И нужно присматривать к следующему сезону вратаря.

      2
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ivany4 6 ноября, 16:07

      Судя по всему - центр пытаются наигрывать наших ( Литвинов, Пруцев, Игнатов... ). Я бы тоже хотел видеть в центр кого-то толкового и опытного вместо скажем Игнатова и Умярова ( их уже молодыми не назовешь )...

      1
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      ...
      Рейтинг: +12138

      ivany4 > VVM1964 6 ноября, 16:20

      Т.к. Игнатов и Пруцев стали играть чаще по краям и под нападающим, то остался один не стабильный Литвинов. Абаскаль "не привык" играть без замен по позициям. Умяров в лучшем случае может сыграть опорника, как и Мартинс, но без косяков не обходится. Думаю по этой причине могут начать искать кого-то, типа Алекса. Тогда бы и защита расширилась, за счет Литвинова и Пруцева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 6 ноября, 15:07

      Спартаку нужен центр нап уровня Сергеева и добротный центр полузащиты типа Барриоса и Малкома, желательно двоих.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8448

      BarStep 6 ноября, 14:13

      Бомбардир, а где:
      "Названы составы команд на матч Оренбург - Ростов", а??
      Все ваши новости только про типа "народную"..
      Спартак у вас везде сегодня:
      сверху, сбоку, снизу...

      Снизу конечно мне нравится больше ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > BarStep 6 ноября, 14:47

      Народ любит ПОРЖАТЬ. Потому и новости все про команду над которой все ржут. Про Спартак!!!...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > BarStep 6 ноября, 16:15

      Конечно тебе больше нравится с низу на локтях. Какая команда, такие и пристрастия

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > шахта Заполярная 6 ноября, 16:44

      Шахта, а вот шутить у спартачей ну никак не получается. Потому как юмор у них безобразный... РЖУ ни могу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Cleaner 6 ноября, 16:56

      За то правдивый. С мозгами флюгера трудно понять

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8448

      BarStep > шахта Заполярная 6 ноября, 17:13

      Ндаа..
      Заполярье, понимаю, гнетет...
      Солнца нет, да и витамины группы D в дефиците...

      Сочувствую., мрачно всё у тебя..
      Так ещё и за секту занесло топить - совсем злобным стал ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > BarStep 6 ноября, 17:55

      Это так на тебя болота влияют, что ты такие глупости пишешь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > Cleaner 7 ноября, 07:59

      Ну в плане по ржать тебе равных нет на этом сайте))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 6 ноября, 14:00

      Ну а конкретно? Какие позицию будут укреплять? Это что секрет?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > SLADE2019 6 ноября, 14:19

      Ц. Нап - ОДНОЗНАЧНО и думаю крайний защитник - Денисов не тянет, а Мозес скорее всего уйдет ( да и он после травмы уже не тот ... ) Впрочем напа могут вернуть из аренды...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > VVM1964 6 ноября, 14:38

      не надо никаких "напов" из аренды, нужны креативные напы, а не неликвид, впаренный Каттани и Эшу(( по Мозесу, скорее всего с ним расстанутся зимой

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > VVM1964 6 ноября, 14:48

      Кто бы ни пришел в Спартак, через месяц над ним все будут РЖАТЬ! Ну дух такой у народной команды! Ржу ни могу!!!...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > Cleaner 6 ноября, 14:53

      из конюшни от физрука все бегут "не жалея ног", осталось лишь Чалову свалить из инородного цкг и - в пердив!))) поржём!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > ScarlettOgusania 6 ноября, 15:05

      Я не против "креативного техничного напа", но пока имеем то, что имеем...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy > VVM1964 6 ноября, 15:45

      правый защитник Товареш на голову сильнее Денисова

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > alefreddy 6 ноября, 16:01

      Согласен - он таковым был до травмы, да и раньше весны не появится (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6742

      rash1959 > Cleaner 6 ноября, 17:30

      Над тобой , клитор, все ржут, причём очень давно.

      1
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      Рейтинг: +5150

      ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 13:37

      Опять агенты впарят парочку неликвида. И будет полный состав неликвида с главным рыжим физруком во главе. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 6 ноября, 14:49

      Неликвид в Спартаке тренирует неликвидов! Смешно, РЖУ!!!...)))

      1
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