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Ловчев упрекнул «Краснодар» за нечестную игру

5 ноября 2023, 12:15
8

Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится нечестная игра со стороны «Краснодара».

«По «Краснодару» же скажу следующее – на что обратил внимание еще в матче со «Спартаком» в Фонбет Кубке России (3:2). Бесконечные задержки времени в конце матча, лежание на поле, – вот это убийство времени, если вы хотите на что-то претендовать, надо прекращать.

Вы претендуете на титул, у вас хороший состав – что вы время-то убиваете? Раз получится, два – но это же показывает вашу слабость, потому что время убить можно другим способом, забрав себе мяч и не отдавая его сопернику. Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле», – написал Ловчев.

  • «Краснодар» в 14:00 мск начнет матч 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Краснодар Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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Январь 59
1699176073
Те случаи, когда тяНут время игроки Спартака, Ловчев оправдывает необходимостью заработать очки. А тут провинция грабит столичный клуб
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sochi-2013
1699176706
Так-то к любому клубу ( и не только РПЛ) относится, но не дельфинарию кого-либо в этом упрекать. Кроме женского футбола. Там такого нет .
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SLADE2019
1699178280
Если краснодарцы умышленно тянут время, за это их накажут. А то, что на чей то взгляд когда кажется, креститься надо. А по правде, брюзжит старый.
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JIEGEHDA
1699179520
Всё очень просто . Краснодару есть за что бороться . А Спартаку нет. Вот ты всё.
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Жека-Юг
1699181345
ФК Краснодар - это один из немногих клубов РПЛ, который реально время не тянет и в дельфинарий не прыгает. А если уж что то и было, то за это желтую дают.
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ScarlettOgusania
1699192259
самое удивительное в том, что тёлки сами хотели в своё время перестать реагировать на затяжки времени и призывали продолжать игру, и сами же этими затяжками уничтожают футбол, играть надо честно, а не валяться на поле, выпрашивая у судьи остановку игры в конце матча...
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