Ловчев упрекнул «Краснодар» за нечестную игру

самое удивительное в том, что тёлки сами хотели в своё время перестать реагировать на затяжки времени и призывали продолжать игру, и сами же этими затяжками уничтожают футбол, играть надо честно, а не валяться на поле, выпрашивая у судьи остановку игры в конце матча...
Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится нечестная игра со стороны «Краснодара».
«По «Краснодару» же скажу следующее – на что обратил внимание еще в матче со «Спартаком» в Фонбет Кубке России (3:2). Бесконечные задержки времени в конце матча, лежание на поле, – вот это убийство времени, если вы хотите на что-то претендовать, надо прекращать.
Вы претендуете на титул, у вас хороший состав – что вы время-то убиваете? Раз получится, два – но это же показывает вашу слабость, потому что время убить можно другим способом, забрав себе мяч и не отдавая его сопернику. Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле», – написал Ловчев.
- «Краснодар» в 14:00 мск начнет матч 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- У «Краснодара» 0 трофеев в истории.