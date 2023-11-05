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    Ловчев упрекнул «Краснодар» за нечестную игру

    Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится нечестная игра со стороны «Краснодара».

    «По «Краснодару» же скажу следующее – на что обратил внимание еще в матче со «Спартаком» в Фонбет Кубке России (3:2). Бесконечные задержки времени в конце матча, лежание на поле, – вот это убийство времени, если вы хотите на что-то претендовать, надо прекращать.

    Вы претендуете на титул, у вас хороший состав – что вы время-то убиваете? Раз получится, два – но это же показывает вашу слабость, потому что время убить можно другим способом, забрав себе мяч и не отдавая его сопернику. Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле», – написал Ловчев.

    • «Краснодар» в 14:00 мск начнет матч 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    05.11.2023 12:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 5 ноября, 16:50

      самое удивительное в том, что тёлки сами хотели в своё время перестать реагировать на затяжки времени и призывали продолжать игру, и сами же этими затяжками уничтожают футбол, играть надо честно, а не валяться на поле, выпрашивая у судьи остановку игры в конце матча...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Жека-Юг 5 ноября, 13:49

      ФК Краснодар - это один из немногих клубов РПЛ, который реально время не тянет и в дельфинарий не прыгает. А если уж что то и было, то за это желтую дают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7980

      Semenycch 5 ноября, 13:25

      Ловчев все верно говорит.

      5
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 5 ноября, 13:18

      Всё очень просто . Краснодару есть за что бороться . А Спартаку нет. Вот ты всё.

      4
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 5 ноября, 12:58

      Если краснодарцы умышленно тянут время, за это их накажут. А то, что на чей то взгляд когда кажется, креститься надо. А по правде, брюзжит старый.

      2
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 5 ноября, 12:31

      Так-то к любому клубу ( и не только РПЛ) относится, но не дельфинарию кого-либо в этом упрекать.
      Кроме женского футбола. Там такого нет .

      4
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 12:22

      Мечется старик,уже и не знает на кого свалить позорную игру и позорное место своего спама с таким то бюджетом! Краснодар лежал долго на траве иначе мы его бы ух..))

      2
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      Рейтинг: +8891

      nik55 > TIMOTHY 5 ноября, 13:57

      ты в каждой бочке затычка

      3
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > nik55 5 ноября, 15:09

      Да неее, он как хорошая прости тутка, под всех стелится

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 5 ноября, 12:21

      Те случаи, когда тяНут время игроки Спартака, Ловчев оправдывает необходимостью заработать очки. А тут провинция грабит столичный клуб

      9
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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > Январь 59 5 ноября, 12:58

      ТЯнут.........

      4
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