Ловчев упрекнул «Краснодар» за нечестную игру

Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится нечестная игра со стороны «Краснодара».

«По «Краснодару» же скажу следующее – на что обратил внимание еще в матче со «Спартаком» в Фонбет Кубке России (3:2). Бесконечные задержки времени в конце матча, лежание на поле, – вот это убийство времени, если вы хотите на что-то претендовать, надо прекращать.

Вы претендуете на титул, у вас хороший состав – что вы время-то убиваете? Раз получится, два – но это же показывает вашу слабость, потому что время убить можно другим способом, забрав себе мяч и не отдавая его сопернику. Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле», – написал Ловчев.