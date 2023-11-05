Олимпийский чемпион предсказал чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Олимпийский чемпион в беге, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский предрек москвичам чемпионство в этом сезоне.

– Как думаете, почему в этом сезоне у «Спартака» не очень хорошо дела идут?

– Думаю, только начало сезона. Все еще впереди, и все будет нормально. Уверен, что он еще воспрянет.

– Кто станет чемпионом в этом сезоне?

– Конечно, московский «Спартак».