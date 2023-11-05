Олимпийский чемпион предсказал чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Олимпийский чемпион в беге, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский предрек москвичам чемпионство в этом сезоне.
– Как думаете, почему в этом сезоне у «Спартака» не очень хорошо дела идут?
– Думаю, только начало сезона. Все еще впереди, и все будет нормально. Уверен, что он еще воспрянет.
– Кто станет чемпионом в этом сезоне?
– Конечно, московский «Спартак».
- «Спартак» отстает от 1-го места на 9 очков.
- В 19:30 мск команда начнет матч 14-го тура против «Локомотива».
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»