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    • Олимпийский чемпион предсказал чемпионство «Спартака» в этом сезоне

    Олимпийский чемпион предсказал чемпионство «Спартака» в этом сезоне

    Олимпийский чемпион в беге, болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский предрек москвичам чемпионство в этом сезоне.

    – Как думаете, почему в этом сезоне у «Спартака» не очень хорошо дела идут?

    – Думаю, только начало сезона. Все еще впереди, и все будет нормально. Уверен, что он еще воспрянет.

    – Кто станет чемпионом в этом сезоне?

    – Конечно, московский «Спартак».

    • «Спартак» отстает от 1-го места на 9 очков.
    • В 19:30 мск команда начнет матч 14-го тура против «Локомотива».
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2023 11:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5149

      ПалкоВводецъ (returned) 5 ноября, 15:08

      Грибы - они такие разные: один - накормит, другому как этому бегуну - мультфильм покажет про чемпионство сви ней. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 5 ноября, 12:37

      Зачетная шутка ^_^⁠⁠

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 5 ноября, 12:26

      Промес угостил видимо бегунка)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2761

      Январь 59 5 ноября, 12:25

      Лучшее предсказание- это ставка на 100000руб. Так это болтовня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид 5 ноября, 11:53

      Надо на допинг его проверить .

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс > Айболид 5 ноября, 12:23

      Сердечко встало, вместе с мозгом. Нагрузки..
      Здоровья!
      Большой спорт ..((

      5
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