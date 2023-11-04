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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 14-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

    «Первый тайм, если оценивать атакующие действия, у «Зенита» не так получился, как второй. По второму тайму полностью доволен, очень хорошо и надежно сыграли, забили два мяча. Понимали, что будет много фланговых передач. Слава богу, что поле, хоть оно и было тяжелым после дождей, позволяло играть в футбол. Второй тайм был замечательным в нашем исполнении. Поздравляю команду, в Калининграде никому не бывает легко. С августа «Балтика» никому не проигрывала с разницей в два мяча, поэтому ждали тяжелой игры. Очень рады, что смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу.

    Были ли у меня по ходу матча сомнения в победе «Зенита»? Что за сомнения? Была уверенность в том, как должны мы играть. Результат может быть любой вне зависимости от того, как ты играешь. У нас тоже в чемпионате были матчи, где создавали много моментов, а в итоге были поражения. Тем и интересен футбол, что ни в одном матче нельзя быть уверенным в результате», – сказал Семак.

    • «Зенит» поднялся на 1-е место, где пробудет как минимум до завтра.
    • Впереди у команды матч 15-го тура против «Краснодара».
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2023 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7109

      Давид59 5 ноября, 13:43

      Было такое. И против Динамо и против Локо создали кучу моментов. А в результате проиграли.

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