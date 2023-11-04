Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 14-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

«Первый тайм, если оценивать атакующие действия, у «Зенита» не так получился, как второй. По второму тайму полностью доволен, очень хорошо и надежно сыграли, забили два мяча. Понимали, что будет много фланговых передач. Слава богу, что поле, хоть оно и было тяжелым после дождей, позволяло играть в футбол. Второй тайм был замечательным в нашем исполнении. Поздравляю команду, в Калининграде никому не бывает легко. С августа «Балтика» никому не проигрывала с разницей в два мяча, поэтому ждали тяжелой игры. Очень рады, что смогли победить. Будем готовиться к следующему матчу.

Были ли у меня по ходу матча сомнения в победе «Зенита»? Что за сомнения? Была уверенность в том, как должны мы играть. Результат может быть любой вне зависимости от того, как ты играешь. У нас тоже в чемпионате были матчи, где создавали много моментов, а в итоге были поражения. Тем и интересен футбол, что ни в одном матче нельзя быть уверенным в результате», – сказал Семак.