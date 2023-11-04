Бабич ответил, кто из российских футболистов «Спартака» способен заиграть в Европе

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался об уровне своих одноклубников.
По мнению серба, каждый его партнер по команде из числа россиян способен заиграть в Европе.
– Кто из российских игроков «Спартака» способен играть в Европе?
– Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист.
- Бабич в «Спартаке» с августа.
- Он перешел в клуб РПЛ из испанской «Альмерии».
- В топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина: Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).
Источник: Sport24