Бабич ответил, кто из российских футболистов «Спартака» способен заиграть в Европе

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался об уровне своих одноклубников.

По мнению серба, каждый его партнер по команде из числа россиян способен заиграть в Европе.

– Кто из российских игроков «Спартака» способен играть в Европе?

– Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист.