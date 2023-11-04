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    • Бабич ответил, кто из российских футболистов «Спартака» способен заиграть в Европе

    Бабич ответил, кто из российских футболистов «Спартака» способен заиграть в Европе

    Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался об уровне своих одноклубников.

    По мнению серба, каждый его партнер по команде из числа россиян способен заиграть в Европе.

    – Кто из российских игроков «Спартака» способен играть в Европе?

    – Думаю, абсолютно любой. Каждый из них очень сильный футболист.

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    Источник: Sport24

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    04.11.2023 15:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 17:26

      Эти лузеры разве что в любительских играх сгодятся. гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 17:24

      Посмотреть бы кто соболя возьмёт и как он там заиграет

      0
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 4 ноября, 16:57

      Это точно ! Денисов - в Сан Марино. Место найдется и на Фаррерах, и в Гибралтаре, и в Прибалктике))

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