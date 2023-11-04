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    Широков ответил, будет ли он смотреть матч Россия – Куба

    Роман Широков высказался о новом сопернике сборной России.

    «Не следил за сборной Кубы, ничего о ней не знаю. Говорят, что любой матч сейчас для сборной важен – значит и этот будет полезен.

    Рейтинг ФИФА ничего не говорит об уровне команды [Куба занимает 169-е место]. Когда они приедут, посмотрим на них и будем обсуждать.

    Если удастся, посмотрю этот матч с удовольствием, но у меня другие заботы на данный момент», – заявил Широков.

    • Россия примет Кубу 20 ноября.
    • Матч состоится в Волгограде.
    • Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.

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    Источник: Metaratings

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    04.11.2023 10:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 4 ноября, 11:21

      ОТМАЗАННЫЙ, сиди тихо, нам твое мнение по барабану...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3281

      фанат джигурды > Cleaner 4 ноября, 13:59

      Странно, что его в Раменском до сих пор не побили за результаты тренерской работы.

      0
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 11:16

      Общественность требует Гондурас! Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      biber ru 4 ноября, 10:59

      В хоккей с Кубой, вот было бы зрелище!

      0
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