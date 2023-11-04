Широков ответил, будет ли он смотреть матч Россия – Куба

Роман Широков высказался о новом сопернике сборной России.
«Не следил за сборной Кубы, ничего о ней не знаю. Говорят, что любой матч сейчас для сборной важен – значит и этот будет полезен.
Рейтинг ФИФА ничего не говорит об уровне команды [Куба занимает 169-е место]. Когда они приедут, посмотрим на них и будем обсуждать.
Если удастся, посмотрю этот матч с удовольствием, но у меня другие заботы на данный момент», – заявил Широков.
- Россия примет Кубу 20 ноября.
- Матч состоится в Волгограде.
- Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.
Источник: Metaratings