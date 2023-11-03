Аршавин составил символическую сборную «Спартака» всех времен

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин побывал на экскурсии на «Открытие Арене». С ним были дети-экскурсанты – лучшие игроки Школьной футбольной лиги.

Аршавин остановился у одного из стендов, чтобы помочь юному футболисту составить символическую сборную «Спартака» всех времен.

У них получилась следующая команда (одна из позиций неизвестна).

Вратарь: Ринат Дасаев.

Защитники: Рамиз Мамедов, Николай Абрамов, Виктор Онопко, Евгений Ловчев.

Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Карпин, Федор Черенков.

Нападающие: Робсон, Сергей Родионов.

Новый тур в РПЛ: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽