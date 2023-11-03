Аршавин составил символическую сборную «Спартака» всех времен

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин побывал на экскурсии на «Открытие Арене». С ним были дети-экскурсанты – лучшие игроки Школьной футбольной лиги.
Аршавин остановился у одного из стендов, чтобы помочь юному футболисту составить символическую сборную «Спартака» всех времен.
У них получилась следующая команда (одна из позиций неизвестна).
Вратарь: Ринат Дасаев.
Защитники: Рамиз Мамедов, Николай Абрамов, Виктор Онопко, Евгений Ловчев.
Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Карпин, Федор Черенков.
Нападающие: Робсон, Сергей Родионов.
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Источник: «РБ Спорт»