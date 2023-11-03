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    • Аршавин составил символическую сборную «Спартака» всех времен

    Аршавин составил символическую сборную «Спартака» всех времен

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин побывал на экскурсии на «Открытие Арене». С ним были дети-экскурсанты – лучшие игроки Школьной футбольной лиги.

    Аршавин остановился у одного из стендов, чтобы помочь юному футболисту составить символическую сборную «Спартака» всех времен.

    У них получилась следующая команда (одна из позиций неизвестна).

    Вратарь: Ринат Дасаев.

    Защитники: Рамиз Мамедов, Николай Абрамов, Виктор Онопко, Евгений Ловчев.

    Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Карпин, Федор Черенков.

    Нападающие: Робсон, Сергей Родионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.11.2023 19:00
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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Семëн 4 ноября, 12:57

      Вратаре не Дасаев должен быть, а Шафар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Семëн 4 ноября, 12:53

      А чë только 10 игроков?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 4 ноября, 08:19

      Ну как можно в сборную ВСЕХ ВРЕМЁН поставить Робсона и Карпина , это скорее треш.
      Что он видел , в сущности молодой человек Аршавин ?
      10 олимпиоников 1958 года , практически эти же ЧЕ 60 года.
      Ну какой Мамедов , когда были легенды Лагофет, Хусаинов, Гаврилов.
      Аршава принципиально не ставит никого из "российских" времён ?
      Титов , Тихонов, Хлестов и т.д.
      Ооочень на любителя.
      Хотя понятно ,что история Спартака это не история Газпрома (25 лет) тут надо за век команду собрать.

      1
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      Рейтинг: +13

      Aндрей-кадулин-google 4 ноября, 07:54

      Вот горлопаны,составьте свою сборную и повесьте в туалете ,у каждого свое мнение

      1
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      Рейтинг: +2601

      docndoc 4 ноября, 04:48

      А Булгаков... Да его за одни пенальти можно было взять.))) Разбег строго от центра поля и пушечной силы удар.. Для вратарей стресс-то какой..)))

      0
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      Рейтинг: +912

      timon2401 3 ноября, 22:49

      ну всё, Мостовой ему припомнит и на следующей контрольной списать не даст))

      2
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 3 ноября, 22:04

      У Аршавина слишком размытое представление о прошлых звездах Спартака.
      Почти половина игроков представленного им состава вызывают вопросы.

      6
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      Рейтинг: +11853

      alex1951 > zigbert 3 ноября, 22:34

      Аршавин сделал вброс....А настоящие сторонники Спартака прекрасно понимают ,что все самое лучшее происходила ,когда Шава был цыпленком....
      Так что брать его видение за основу - то это ,всего лишь ,его виденье...
      Но никак мне большинства...так ,что бог с ним...

      3
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      Рейтинг: +912

      timon2401 3 ноября, 22:03

      Робсон??? странный выбор или не знание...

      0
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      Рейтинг: +10

      timkuranov 3 ноября, 20:54

      Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Это сайт. 10 лет им. Гарантии на прогнозы.

      0
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      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 3 ноября, 20:48

      Логофет, Крутикоа, Севидов, Амбарцумян, Хусаинов, Прохоров Лисицын, Осянин, Киселев,Нетто, Симонян...
      Они никогда не написали бы письмо 14-ти.

      4
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