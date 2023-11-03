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  • Аршавин составил символическую сборную «Спартака» всех времен

Аршавин составил символическую сборную «Спартака» всех времен

3 ноября 2023, 19:00
33

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин побывал на экскурсии на «Открытие Арене». С ним были дети-экскурсанты – лучшие игроки Школьной футбольной лиги.

Аршавин остановился у одного из стендов, чтобы помочь юному футболисту составить символическую сборную «Спартака» всех времен.

У них получилась следующая команда (одна из позиций неизвестна).

Вратарь: Ринат Дасаев.

Защитники: Рамиз Мамедов, Николай Абрамов, Виктор Онопко, Евгений Ловчев.

Полузащитники: Игорь Нетто, Валерий Карпин, Федор Черенков.

Нападающие: Робсон, Сергей Родионов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (33)
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Fialet
1699029634
А чего так Гаврилова опустили?
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NewLife
1699030224
Меняем Робсона на Осянина, Онопко на Видича, а Карпина на Мостового, Папаева или Цымбаларя))
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шахта Заполярная
1699030979
В Спартаке не возможно собрать одну символическую сборную всех времен, от слова совсем. Слишком много было в Спартаке классных игроков, где на каждую позицию можно выбрать человек по десять и они ни в чем друг другу не уступят.
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Эном айс
1699031075
Без Ковтуна неинтересно.)
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alex1951
1699031798
Если отнестись к этому серьезно ,то Шава упустил многих.... Хусаинова,Маслаченко,того же Романцева ,Ю.Гарилова.... Ну ,это я к чему ? А к тому ,ежель составлять Спартак всех времен и народ ,то мое поколение и поколение времен Черенкова и Романцева больше заслуг имела...Сорри.. можете спорить ..
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ivany4
1699032638
У чипсоеда ум не далекий и память короткая, - все времена заканчиваются 2000 годом.) Ограниченность жителей болот северной окраины не знает предела, как не прививай им знания. Миллер знатно делает свое дело, оболванивание поколения пепси. Видно по голубым болельщикам и специалистам.)) Вывод - чему могут научить такие "специалисты" и помощники?!))) Кто бы что ни говорил, а значимость Спартака для всей страны, за последние два месяца возросла раза в 3-4. О Спартаке ни дня без новостей, Таков девиз нынешних дней!
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k611
1699033700
Надо бы чтобы составил кто то из бывших спартаковцев, например Титов или Тихонов.
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Купа Купыч
1699033713
Логофет, Крутикоа, Севидов, Амбарцумян, Хусаинов, Прохоров Лисицын, Осянин, Киселев,Нетто, Симонян... Они никогда не написали бы письмо 14-ти.
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zigbert
1699038263
У Аршавина слишком размытое представление о прошлых звездах Спартака. Почти половина игроков представленного им состава вызывают вопросы.
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timon2401
1699040956
ну всё, Мостовой ему припомнит и на следующей контрольной списать не даст))
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