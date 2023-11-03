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    • «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023

    «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Иттихад», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Шабаб»: Тэтэрушану, Аль-Кунаи, Ногера, Аль-Хабиб, Аль-Кумайзи, Крыховяк, Аль-Судани, Токо-Экамби, Аль-Шаммари, Аль-Джумайя, Камано.

    Главный тренер: Марсель Кейзер

    «Аль-Иттихад»: Гроэ, Фелипе, Кадеш, Ромариньо, Коронадо, Канте, Аль-Шенгити, Аль-Олайян, Аль-Гамди, Амдалла, Бензема.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Шабаб»«Аль-Иттихад»

    Аль-шабаб – Аль-Иттихад смотреть онлайн 3 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 18:55
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