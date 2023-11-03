Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Иттихад», 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 21:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Аль-Шабаб»: Тэтэрушану, Аль-Кунаи, Ногера, Аль-Хабиб, Аль-Кумайзи, Крыховяк, Аль-Судани, Токо-Экамби, Аль-Шаммари, Аль-Джумайя, Камано.
Главный тренер: Марсель Кейзер
«Аль-Иттихад»: Гроэ, Фелипе, Кадеш, Ромариньо, Коронадо, Канте, Аль-Шенгити, Аль-Олайян, Аль-Гамди, Амдалла, Бензема.
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на телеканале ОККО.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»