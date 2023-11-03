Мостовой отреагировал на проведение матча Россия – Куба

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на нового соперника команды – сборную Кубы.

Матч в Волгограде пройдет 20 ноября.

В октябре Россия играла с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Команда отстранена от официальных матчей.

«Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой? От игры с Кенией мы получили только бочку негатива, потому что не смогли обыграть и чудом спаслись. Жалко, что интерес пропадает. Ясно, что народ в Волгограде придет. Что там еще делать? А так, какой интерес? Но если мы Кубу не обыграем…» – сказал Мостовой.