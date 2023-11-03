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    Мостовой отреагировал на проведение матча Россия – Куба

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на нового соперника команды – сборную Кубы.

    • Матч в Волгограде пройдет 20 ноября.
    • В октябре Россия играла с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
    • Команда отстранена от официальных матчей.

    «Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой? От игры с Кенией мы получили только бочку негатива, потому что не смогли обыграть и чудом спаслись. Жалко, что интерес пропадает. Ясно, что народ в Волгограде придет. Что там еще делать? А так, какой интерес? Но если мы Кубу не обыграем…» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2023 17:36
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Max-Mir-google 4 ноября, 11:26

      Лучше бы с Гондурасом сыграли, который Кубу 4:0 выиграл. Пусть играют, тем более для Волгограда это будет не праздник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak 3 ноября, 19:33

      Но если мы Кубу не обыграем…» Много стран останется.. Монголия.... молодёжная Монголии...

      1
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      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > subbotaspartak 3 ноября, 20:08

      Монголию не трожь.Они на 190-м месте в рейтинге ФИФА. Там снизу таблицы сборные стучатся --Ангилья (206) , Гуам (203). Узнали что Камеруну и Кении за игру со сборной России заплатили нехренова денех, вот и тоже хотят бабла получить.

      1
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 19:21

      Дебилы из РФС раскидали матчи Кубка ( один в ноябре , ответный в марте ), не проще было вместо Кубы играть на Кубок ?
      В натуре страна дураков.

      3
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      Рейтинг: +5011

      Oldtrafford83 > Алексей З 4 ноября, 07:56

      Билет уже купил в один конец, а то экспертов не хватает в других странах)

      0
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      ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З > Oldtrafford83 4 ноября, 08:03

      Вам убл..кам оставить страну , не дождётесь.

      0
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      Рейтинг: +1606

      k611 3 ноября, 18:53

      Пусть играют. В данной ситуации есть с кем сыграть уже хорошо.

      2
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > k611 3 ноября, 19:02

      Только один вопрос --ЗАЧЕМ ? Сборная России готовится и наигрывает состав на ЧМ 26 ?Или ЧЕ 28 ?

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      Рейтинг: +1606

      k611 > googlechromovvkontakte 3 ноября, 20:44

      Играть рано или поздно разрешат. Если вообще матчей не проводить не будет игровых связей, отработанного командного взаимодействия. Потом будет сложно возвращаться в большой футбол.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > k611 3 ноября, 22:02

      рано или поздно разрешат====
      То есть за 6-7 лет надо до ЧМ, ЧЕ игровые связи, командное взаимодействие отрабатывать ? А ничо что за эти 6-7 лет состав сборной поменяется три-четыре раза ? И игроки за эти 6-7 лет тысячу раз зададут вопрос--Накуя это все ? Не говоря уже о том, что сотни раз игроков будут выдергивать из клубов непонятно для чего. А если в этих ненужных товарищеских кто то получит травму, то тогда клубы точно будут под любыми предлогами не отпускать игроков в сборную...Товарищ k611, у вас есть мозг ? Вы можете мыслить ?

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      Рейтинг: +1606

      k611 > googlechromovvkontakte 4 ноября, 20:48

      Главным тренером тебе надо быть, стратегически мыслишь. Тогда все сборные товарищеские матчи вообще бы не играли, только официальные.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > k611 6 ноября, 18:42

      Все сборные играют товарищеские матчи потому что готовятся к официальным матчам.Нет у сборной России официальных матчей, и не будет минимум пару лет.Не к чему готовится...Только бабло камерунам и кениям платить.Ты в курсе что они согласились только за деньги сыграть с Россией ?

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      Рейтинг: +1606

      k611 > googlechromovvkontakte 7 ноября, 11:41

      Это обычная практика. Тем более мы не в том положении чтобы диктовать условия.

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      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 3 ноября, 18:44

      Просто гавно человек.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Купа Купыч 3 ноября, 18:58

      Ну прежде чем другого гавном называть, вспомни ВСЮ свою прошлую жизнь.
      Ангелов безгрешных тут нет, и нет у тебя прав судить других.

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      Рейтинг: +263

      Купа Купыч > googlechromovvkontakte 3 ноября, 21:14

      Ты об этом Мостовому напиши. Он на вентилятор на многих накидал.Карпин,Слуцкий.А Абаскаль вообще не скоро откроется.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Купа Купыч 3 ноября, 22:13

      В данный момент о тебе разговор.От тебя слова про гавно человек.

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 3 ноября, 18:39

      Нужно играть со всеми, тут я с мостовым не согласен,и что если ничья или проигрыш...А с кем играть!? Играть не с кем,и что сидеть на базах

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > TIMOTHY 3 ноября, 19:05

      и что сидеть на базах---
      Да просто не собирать сборную.Там все игроки сборной в своих командах нужны, а тут их забирают непонятно для чего.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 18:19

      Но если мы Кубу не обыграем…» – сказал Мостовой.----
      Тогда мы полные лохи...Типа такого хотел сказать Мостовой

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