Стал известен соперник сборной России на ноябрь – матч пройдет в Волгограде

РФС назвал соперника сборной России на ноябрь. 20 числа (понедельник) россияне в Волгограде примут Кубу. Начало – в 19:30 мск.

«Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ», – сообщил РФС.