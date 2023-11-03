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    • Стал известен соперник сборной России на ноябрь – матч пройдет в Волгограде

    Стал известен соперник сборной России на ноябрь – матч пройдет в Волгограде

    РФС назвал соперника сборной России на ноябрь. 20 числа (понедельник) россияне в Волгограде примут Кубу. Начало – в 19:30 мск.

    «Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ», – сообщил РФС.

    • В октябре Россия играла с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
    • Команда отстранена от официальных матчей.
    • Стадион в Волгограде принимал ЧМ-2018.

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    Источник: РФС

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    03.11.2023 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 3 ноября, 17:06

      Куба ,любовь моя...
      "Слышишь чеканный шаг -
      Это идут барбудо;
      Небо над ними как огненный стяг
      Слышишь чеканный шаг! "

      Атас ,однако..(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 16:30

      команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА-----
      Лучше бы с Вануату сыграли.Они на 168-м месте в рейтинге ФИФА. Не так позорно было бы голы пропускать.

      0
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 3 ноября, 16:00

      Viva Cuba libre ! Patria o muerte !

      1
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