Куба ,любовь моя...
"Слышишь чеканный шаг -
Это идут барбудо;
Небо над ними как огненный стяг
Слышишь чеканный шаг! "
Атас ,однако..(
РФС назвал соперника сборной России на ноябрь. 20 числа (понедельник) россияне в Волгограде примут Кубу. Начало – в 19:30 мск.
«Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ», – сообщил РФС.
- В октябре Россия играла с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
- Команда отстранена от официальных матчей.
- Стадион в Волгограде принимал ЧМ-2018.