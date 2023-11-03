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    • Вера сменит зимой «Оренбург» на московский клуб: подробности сделки

    Вера сменит зимой «Оренбург» на московский клуб: подробности сделки

    Полузащитник Лукас Вера зимой покинет «Оренбург». Его подпишет «Локомотив».

    «Клубы обменялись официальными письмами по обстоятельствам сделки и близки к соглашению о переходе 26-летнего центрхава в красно-зеленое депо за сумму около 3 миллионов евро.

    Личный контракт с Верой уже согласован, он подпишет договор до конца сезона-2026/27. Осталось утрясти детали по срокам платежей за трансфер. Аргентинец должен пополнить команду Михаила Галактионова этой зимой», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Вера в «Оренбурге» с 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ у Лукаса 12 матчей, гол, 2 ассиста.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 7-м.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    03.11.2023 15:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 16:24

      Вера зимой покинет «Оренбург»------.
      Надежды не осталось.А Любовь она такая--то есть, то нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Napaleon Banapart > googlechromovvkontakte 3 ноября, 17:20

      Придется ..бать ту Люсю...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Napaleon Banapart 3 ноября, 17:47

      По принуждению ? Любовь здесь больше не живет.
      Влад Сташевский сказал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > googlechromovvkontakte 3 ноября, 19:24

      Вместо любви теперь проституция.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte > Fialet 3 ноября, 19:42

      Ну любовь будет всегда...Люди без этого потеряют смысл жизни.
      Ну и торговля ( проституция) --секс за деньги, ну или за какие то другие преимущества будет тоже всегда.
      Не зря же проституцию называют древнейшей профессией.

      0
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