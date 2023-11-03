Вера сменит зимой «Оренбург» на московский клуб: подробности сделки

Полузащитник Лукас Вера зимой покинет «Оренбург». Его подпишет «Локомотив».

«Клубы обменялись официальными письмами по обстоятельствам сделки и близки к соглашению о переходе 26-летнего центрхава в красно-зеленое депо за сумму около 3 миллионов евро.

Личный контракт с Верой уже согласован, он подпишет договор до конца сезона-2026/27. Осталось утрясти детали по срокам платежей за трансфер. Аргентинец должен пополнить команду Михаила Галактионова этой зимой», – написал инсайдер Иван Карпов.