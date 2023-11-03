«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграют в матче 14-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 5 ноября.
- Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»
- победа «Краснодара» – 1.78
- ничья – 3.85
- победа «Крыльев Советов» – 4.40
Источник: Бомбардир