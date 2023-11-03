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    • Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 ноября 2023

    Где смотреть матч «Краснодар» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 5 ноября 2023

    «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграют в матче 14-го тура чемпионата России.

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    • Игра состоится в воскресенье, 5 ноября.
    • Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»

    Ставки на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»

    Коэффициенты:

    • победа «Краснодара» – 1.78
    • ничья – 3.85
    • победа «Крыльев Советов» – 4.40

    Источник: Бомбардир

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    03.11.2023 15:20
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