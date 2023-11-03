Финалист ЛЧ сыграет за ЦСКА в ретроматче против «Локомотива»

Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес готовится к поездке в Россию на ретроматч с «Локомотивом».

«Со мной связались организаторы матча легенд неделю назад. Я дал согласие, постараюсь приехать в Москву. Сейчас занимаюсь сбором нужных документов. В России не был очень давно, сильно соскучился по старым друзьям», – сказал чилиец.