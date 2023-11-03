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    • Финалист ЛЧ сыграет за ЦСКА в ретроматче против «Локомотива»

    Финалист ЛЧ сыграет за ЦСКА в ретроматче против «Локомотива»

    Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес готовится к поездке в Россию на ретроматч с «Локомотивом».

    «Со мной связались организаторы матча легенд неделю назад. Я дал согласие, постараюсь приехать в Москву. Сейчас занимаюсь сбором нужных документов. В России не был очень давно, сильно соскучился по старым друзьям», – сказал чилиец.

    • Ретроматч «Локо» – ЦСКА состоится на «РЖД Арене» 19 ноября. Начало – в 14:00 мск.
    • У Гонсалеса 49 матчей за ЦСКА в РПЛ, 6 голов.
    • Марк доходил с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов 2007 года.

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    Источник: Metaratings

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    03.11.2023 12:45
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