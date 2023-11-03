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Де Брюйне высказался о сроках своего восстановления

3 ноября 2023, 12:09

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Я травмирован уже три месяца, но у меня все хорошо – лечение идет по плану. Однако мне не назвали дату моего возвращения, так что я не знаю, когда снова смогу начать играть в футбол. Надеюсь, что когда я вернусь, все будет в порядке. Эта травма произошла из-за игровой перегрузки, а также из-за того, что я принимал участие в матчах, когда у меня были другие травмы», – сказал Де Брюйне.

  • Бельгиец получил травму колена в матче 1-го тура АПЛ против «Бернли» (3:0).
  • Сообщалось, что он пропустит три-четыре месяца.

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Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
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