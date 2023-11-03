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    • Бабич назвал российского форварда, способного играть в любом европейском клубе

    Бабич назвал российского форварда, способного играть в любом европейском клубе

    Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич оценил уровень нападающего красно-белых Александра Соболева.

    «Соболев – очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы. Думаю, Соболев смог бы заиграть, например, в Испании», – сказал Бабич.

    • В текущем сезоне 26-летний Соболев сыграл за «Спартак» в 13 матчах и забил пять голов.
    • Он перешел в московский клуб из «Крыльев Советов» в январе 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.11.2023 11:24
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 13:35

      Может Соболев прекрасно выглядит на тренировках, но в матчах РПЛ давно его голов не видели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 3 ноября, 12:52

      Лучше бы он этого не говорил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6709

      fakeid 3 ноября, 12:02

      ахаха)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1483

      Дубина > fakeid 3 ноября, 12:30

      Нам тоже стыдно за помойку блекло - дырявую!! Ваш простреленный аль - бзянить(!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Belyiccat 3 ноября, 11:43

      бред полнейший

      1
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