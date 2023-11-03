Бабич назвал российского форварда, способного играть в любом европейском клубе

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич оценил уровень нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Соболев – очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы. Думаю, Соболев смог бы заиграть, например, в Испании», – сказал Бабич.

В текущем сезоне 26-летний Соболев сыграл за «Спартак» в 13 матчах и забил пять голов.

Он перешел в московский клуб из «Крыльев Советов» в январе 2020 года.

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