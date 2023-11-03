Оздоев рассказал о своей реакции на невызов в сборную России

Полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев прокомментировал ситуацию с вызовом игроков в сборную России в последние месяцы.

«Это личное мнение Карпина, кого вызывать, кого не вызывать. Честно скажу, мне нет особой разницы, кого Валерий Георгиевич вызывает, кого – нет. Кого считает нужным, того приглашает. Это его выбор. Раньше у меня не было выходных в паузы сборных, а теперь они есть. Больше времени провожу с семьей. Но в сборную я всегда ездил с удовольствием. Потому что сборная – это сборная. К тому, что сейчас не вызывают, я абсолютно нормально отношусь. Не вызвали и не вызвали. Я и не думал, что должен ехать. Пусть молодые играют. Все равно турниров нет – только товарищеские матчи. Можно спокойно наигрывать футболистов, которые в дальнейшем смогут дать результат.

Пусть проверяют, смотрят вживую. Он же не работает с ними каждый день – только с «Ростовом». Хочет и остальных кандидатов увидеть – молодых парней из «Оренбурга», «Нижнего» или «Урала». Пока есть возможность импровизировать, смотреть, почему бы нет? Я считаю, это нормально. Понятно, все хотят результат, но невозможно всегда выигрывать. Наверное, пока идет период адаптации. Какая разница, 50 человек вызовет или 100? По две тренировки в день, две команды – смотрят за всеми», – сказал Оздоев.