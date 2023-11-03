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    • Оздоев рассказал о своей реакции на невызов в сборную России

    Оздоев рассказал о своей реакции на невызов в сборную России

    Полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев прокомментировал ситуацию с вызовом игроков в сборную России в последние месяцы.

    «Это личное мнение Карпина, кого вызывать, кого не вызывать. Честно скажу, мне нет особой разницы, кого Валерий Георгиевич вызывает, кого – нет. Кого считает нужным, того приглашает. Это его выбор. Раньше у меня не было выходных в паузы сборных, а теперь они есть. Больше времени провожу с семьей. Но в сборную я всегда ездил с удовольствием. Потому что сборная – это сборная. К тому, что сейчас не вызывают, я абсолютно нормально отношусь. Не вызвали и не вызвали. Я и не думал, что должен ехать. Пусть молодые играют. Все равно турниров нет – только товарищеские матчи. Можно спокойно наигрывать футболистов, которые в дальнейшем смогут дать результат.

    Пусть проверяют, смотрят вживую. Он же не работает с ними каждый день – только с «Ростовом». Хочет и остальных кандидатов увидеть – молодых парней из «Оренбурга», «Нижнего» или «Урала». Пока есть возможность импровизировать, смотреть, почему бы нет? Я считаю, это нормально. Понятно, все хотят результат, но невозможно всегда выигрывать. Наверное, пока идет период адаптации. Какая разница, 50 человек вызовет или 100? По две тренировки в день, две команды – смотрят за всеми», – сказал Оздоев.

    • 30-летний футболист ни разу не сыграл за сборную России, с тех пор как команду возглавил Валерий Карпин.
    • В последний раз Оздоев выходил на поле в составе национальной команды на Евро-2020.
    • В октябре сборная России победила в товарищеском матче Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.

    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 09:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 3 ноября, 10:48

      Невызов в СБРОДНУЮ Карпина - это показатель хорошего качественного игрока. Валера собирает сборную из тех, кто смотрит ему в рот, а не из тех, кто действительно хорошо в данный момент играет...(((

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      Рейтинг: +11

      1jdrr 3 ноября, 10:48

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