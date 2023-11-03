Все участники плей-офф Кубка России, Головин снова лучший в «Монако» и другие новости

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Фонбет Кубок России. ЦСКА победил «Оренбург» (3:1), «Ростов» обыграл «Урал» (2:1), «Динамо» дожало «Пари НН» (2:1)

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