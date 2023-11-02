Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Реал» продлил контракт с одним из главных талантов, отступные – 1 миллиард

    «Реал» продлил контракт с одним из главных талантов, отступные – 1 миллиард

    Мадридский «Реал» объявил о продлении контракт с бразильским нападающим Родриго до 2028 года.

    По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма отступных, указанных в новом соглашении, составляет 1 миллиард евро.

    В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах команд во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    • Родриго выступает за «Реал» с 2019 года.
    • Ранее мадридский клуб продлил контракт с другим бразильским нападающим Винисиусом Жуниором.

    Новости по теме
    «Реал» может купить нападающего, которым интересовались «Зенит» и «Спартак»
    Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов – там нет «ПСЖ», но есть «Сосьедад» Захаряна
    «Реал» продлил еще одного игрока с отступными в 1 миллиард 2
    Источник: Официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +238

      Эмом 2 ноября, 19:21

      Перес топ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 2 ноября, 18:01

      Что за фетиш у испанских команд делать такие отступные, это все из-за Неймара ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5405

      Ziklop > LOKOfanatik19 2 ноября, 18:26

      инфляции боятся футбольной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 > Ziklop 2 ноября, 18:35

      Блин ладно там 300, но лярд.. это какая инфляция )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > LOKOfanatik19 2 ноября, 18:47

      Да из-за трюка с Неймаром . Условный ПСЖ мстя после перехода Мбаппе может закупиться .но Родриго зачем продлевать я не понял. Винисиус Беллингем+ Мбаппе будет по их мнению. В запас сидеть за такие бабки такое себе .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 > JIEGEHDA 3 ноября, 09:26

      Ну если черепашка придет, то Родриго будет играть в центре нападения, логично же... и зачем его на банку? Беллингем же не нап, а Вини и Мбаппе по краям

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > LOKOfanatik19 3 ноября, 10:30

      Если черепашка прийдёт то его фланг левый и Вини левый. Будут центр напом делать Мбаппе. Так как справа он не будет играть и Вини так же не умеет вообще быть справа . Но Родриго очень сильно сдал . А с такими монстрами как Мбаппе и Вини и + Беллингем он вообще потухнет. Родриго это Бразилец. А Бразилы по темпу и характеру или основа или никакие. Щас Беллингем появился всё внимание на нём после Вини . И Родриго уже в этом сезоне выдает самый худший сезон в карьере а ещё добавить Мбаппе то всё

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 > JIEGEHDA 3 ноября, 15:38

      так и черепаха не будет центр напом... получается не будет его в реале, все логично)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > LOKOfanatik19 3 ноября, 19:52

      По факту да . Но с Месси и Неймаром он центр Напа играл

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+