«Реал» продлил контракт с одним из главных талантов, отступные – 1 миллиард

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракт с бразильским нападающим Родриго до 2028 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма отступных, указанных в новом соглашении, составляет 1 миллиард евро.

В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах команд во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.