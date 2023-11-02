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    • «Спартак» отказался от покупки уругвайского защитника за 10-11 миллионов

    «Спартак» отказался от покупки уругвайского защитника за 10-11 миллионов

    «Спартаку» предлагали центрального защитника «Жироны» уругвайца Сантьяго Буэно. Испанский клуб был готов продать 24-летнего футболиста за 10-11 миллионов евро. Возможная зарплата Буэно, при которой он готов был перейти в «Спартак», составила бы 1,5-2 миллиона евро.

    Спортивный блок «Спартака» принял решение отказаться от этого варианта. В августе 2023 года защитник за 12 миллионов евро перешел в «Вулверхэмптон».

    • Ранее стало известно о несостоявшемся переходе в «Спартак» опорного полузащитника Тома Дэвиса из «Эвертона».
    • Также сообщалось, что «Спартак» не стал приобретать защитника «Осасуны» Давида Грасию, купив вместо него Срджана Бабича.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.11.2023 14:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр 2 ноября, 14:34

      Младовольтерьянцев мало?Только жирондистов вам и не хватало.

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