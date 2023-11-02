«Спартак» отказался от покупки уругвайского защитника за 10-11 миллионов

«Спартаку» предлагали центрального защитника «Жироны» уругвайца Сантьяго Буэно. Испанский клуб был готов продать 24-летнего футболиста за 10-11 миллионов евро. Возможная зарплата Буэно, при которой он готов был перейти в «Спартак», составила бы 1,5-2 миллиона евро.

Спортивный блок «Спартака» принял решение отказаться от этого варианта. В августе 2023 года защитник за 12 миллионов евро перешел в «Вулверхэмптон».