«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на случай увольнения тен Хага

В «Манчестер Юнайтед» не исключают смену главного тренера.
Если Эрик тен Хаг будет уволен, то клуб планирует выбирать между двумя специалистами:
- Рубен Аморим («Спортинг»)
- Зинедин Зидан (экс-«Реал»)
Руководство «МЮ» не спешит с отставкой тен Хага, поскольку существует неопределенность в вопросе смены владельца.
- «Юнайтед» идет на 8-м месте в таблице АПЛ.
- У команды 8 поражений в 15 матчах – худший старт сезона за 61 год.
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Источник: The Times