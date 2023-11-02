«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на случай увольнения тен Хага

В «Манчестер Юнайтед» не исключают смену главного тренера.

Если Эрик тен Хаг будет уволен, то клуб планирует выбирать между двумя специалистами:

Руководство «МЮ» не спешит с отставкой тен Хага, поскольку существует неопределенность в вопросе смены владельца.

«Юнайтед» идет на 8-м месте в таблице АПЛ.

У команды 8 поражений в 15 матчах – худший старт сезона за 61 год.

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