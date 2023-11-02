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    • «Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на случай увольнения тен Хага

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на случай увольнения тен Хага

    В «Манчестер Юнайтед» не исключают смену главного тренера.

    Если Эрик тен Хаг будет уволен, то клуб планирует выбирать между двумя специалистами:

    Руководство «МЮ» не спешит с отставкой тен Хага, поскольку существует неопределенность в вопросе смены владельца.

    • «Юнайтед» идет на 8-м месте в таблице АПЛ.
    • У команды 8 поражений в 15 матчах – худший старт сезона за 61 год.

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    Источник: The Times

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    02.11.2023 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +155

      Not angry fan 3 ноября, 21:01

      Руководство «МЮ» не спешит с отставкой Tен Хага, поскольку существует определенность в выплате неустойки в количестве 15 лямов! Жаба, знаете ли, вещь серьёзная!

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