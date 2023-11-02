Определились все участники плей‑офф Фонбет Кубка России

Стало известно, кто пробился в следующую стадию Фонбет Кубка России.

В Пути РПЛ и Пути регионов осталось по восемь четвертьфиналистов.

Путь РПЛ

Путь регионов

Жеребьевка пройдeт 3 ноября в 12:00 мск.