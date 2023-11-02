Определились все участники плей‑офф Фонбет Кубка России

По большому счету, для более интересного проведения турнира, далее должны играть "Путь регионов"против "Путь РПЛ". Что бы команды из нижней сетки играли с командами из верхней сетки. Так турнир будет более справедливым
Стало известно, кто пробился в следующую стадию Фонбет Кубка России.
В Пути РПЛ и Пути регионов осталось по восемь четвертьфиналистов.
Путь РПЛ
- ЦСКА
- «Локомотив»
- «Спартак»
- «Динамо»
- «Зенит»
- «Балтика»
- «Ростов»
- «Оренбург»
Путь регионов
- «Урал»
- «Ахмат»
- «Краснодар»
- «Сочи»
- «СКА‑Хабаровск»
- «Родина»
- «Химки»
- «Волгарь»
Жеребьевка пройдeт 3 ноября в 12:00 мск.