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    Определились все участники плей‑офф Фонбет Кубка России

    Стало известно, кто пробился в следующую стадию Фонбет Кубка России.

    В Пути РПЛ и Пути регионов осталось по восемь четвертьфиналистов.

    Путь РПЛ

    • ЦСКА
    • «Локомотив»
    • «Спартак»
    • «Динамо»
    • «Зенит»
    • «Балтика»
    • «Ростов»
    • «Оренбург»

    Путь регионов

    Жеребьевка пройдeт 3 ноября в 12:00 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2023 23:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 3 ноября, 10:42

      По большому счету, для более интересного проведения турнира, далее должны играть "Путь регионов"против "Путь РПЛ". Что бы команды из нижней сетки играли с командами из верхней сетки. Так турнир будет более справедливым

      4
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      Рейтинг: +11926

      alp > Январь 59 3 ноября, 12:43

      верно!

      0
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      Рейтинг: +366

      Strig 3 ноября, 07:39

      жалко что стажёров из мухосранска и говнодонска поставили судить и на VAR// а так у нас всё зау"бись..

      0
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      Рейтинг: +198

      biber ru 3 ноября, 07:05

      Самый хитрый - Краснодар. 2-й путь, силы поберечь, потом в суперфинале сыграть.

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 > biber ru 3 ноября, 10:46

      Согласен, . теперь бы продолжить турнир регионы против РПЛ. Было бы иИнтереснее.

      1
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      Рейтинг: +75

      lavruxa1980 > biber ru 3 ноября, 12:33

      Тут очень спорно! так как Путь Регионов не дает право на ошибку... согласен что команды ниже классом, но все бывает:) вдруг не заметят пару пенальти в ворота соперника Краснодара, а в ворота Краснодара нарисуют. Последняя игра Ростова заставляет задуматься над решениями судей))). Путь РПЛ дает шанс...

      1
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 3 ноября, 01:59

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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      0
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      Рейтинг: +2026

      Таврида 3 ноября, 00:51

      Есть два путя) ©

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +887

      прабабушка краба 3 ноября, 00:28

      Когда это закончится? Зенит, явно используя админресурс, протащил трёх своих фармов в путь рпл! Оренбург, Ростов и Спартак. Ну не стыдно?

      3
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      ...
      Рейтинг: +8448

      BarStep > прабабушка краба 3 ноября, 12:07

      Ха-ха!! ))

      2
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