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    Алексей Миранчук зимой может вернуться в бывший клуб

    «Торино» изучает возможность возвращения российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации Sport24, туринский клуб рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером игрока зимой.

    Основная проблема – требуемая сумма за Миранчука от «Аталанты» и его личные требования по зарплате. В команде из Бергамо пока не приняли решение относительно будущего игрока.

    • В нынешнем сезоне футболист провел 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды сыграл за «Торино» 29 матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал шесть передач.

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    Источник: Sport24

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    02.11.2023 16:21
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1762

      zarsm 2 ноября, 17:33

      Лучший вариант для него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      Napaleon Banapart 2 ноября, 17:01

      ...и его личные требования по зарплате... Мог бы и убавить аппетит. В Торино играть дадут и дальше все в его руках (ногах). А тут просидит и в итоге вернется в РПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 2 ноября, 16:47

      Да бутсы пора на гвоздь вешать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2220

      LOKOfanatik19 > Александр.Т. 2 ноября, 17:59

      Ты серьезно? завтра же только пятница.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. > LOKOfanatik19 5 ноября, 15:53

      Так средний игрок

      0
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