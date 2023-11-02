Алексей Миранчук зимой может вернуться в бывший клуб

«Торино» изучает возможность возвращения российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации Sport24, туринский клуб рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером игрока зимой.

Основная проблема – требуемая сумма за Миранчука от «Аталанты» и его личные требования по зарплате. В команде из Бергамо пока не приняли решение относительно будущего игрока.