Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Тикнизян раскрыл подробности бракосочетания с ведущей «Матч ТВ»

    Тикнизян раскрыл подробности бракосочетания с ведущей «Матч ТВ»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о создании семьи с Яной Ромашкиной.

    Футболист и ведущая «Матч ТВ» узаконили отношения еще 24 октября, но объявили об этом только сейчас.

    – Недавно вы сделали предложение своей девушке. Чувствуете изменения в своей жизни и на поле после этого события?

    – Еще до предложения, когда мы познакомились с Яной, я чувствовал изменения внутри себя. Это очень позитивно сказалось на мне. Очень благодарен этому человеку и безусловно счастлив, что мы муж и жена.

    – Где планируете сыграть свадьбу? Может, будет свадебное путешествие?

    – Мы уже расписались. Это было максимально скромно, в кругу близких людей. Свадьбу играть не будем.

    Мы не видим смысла в обширной свадьбе, пригласили узкий круг родных и близких и спокойно расписались.

    • Тикнизян сделал предложение на Останкинской башне.
    • О романтических отношениях Наира и Яны стало известно прошедшим летом.
    • Игрок «Локо» мог уехать в Европу – им интересовались клубы Бундеслиги.

    Новости по теме
    Тикнизян женился на сексуальной ведущей «Матч ТВ»: фото со свадьбы 11
    Ведущая «Матч ТВ» рассказала о реакции родителей на предложение Тикнизяна, который младше ее на три года 6
    Пименов сообщил о желании «Локомотива» продать Тикнизяна 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 13:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 2 ноября, 13:27

      Совет да Любовь !!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7980

      Semenycch 2 ноября, 13:15

      Футболисты, похоже, почти поголовно безмозглые! Что ж Вас всех на потаскух то тянет. Вы правда не понимаете, что любовница и жена это разные и несовместимые "профессии"? Почему нормальную, домашнюю женщину не найти?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -75

      Скай > Semenycch 2 ноября, 13:21

      не он первый, не он последний. Во всех смыслах, ха-ха. Тетка то взрослая и надо понимать опытная.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З > Semenycch 2 ноября, 13:27

      Урод , а ты своей жене подобный вопрос задал. Как могла с дебилом голубоватым связать жизнь .или ты ******* тихо сам с собою гоняешь ?
      Урод!

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+