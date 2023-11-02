Тикнизян раскрыл подробности бракосочетания с ведущей «Матч ТВ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о создании семьи с Яной Ромашкиной.
Футболист и ведущая «Матч ТВ» узаконили отношения еще 24 октября, но объявили об этом только сейчас.
– Недавно вы сделали предложение своей девушке. Чувствуете изменения в своей жизни и на поле после этого события?
– Еще до предложения, когда мы познакомились с Яной, я чувствовал изменения внутри себя. Это очень позитивно сказалось на мне. Очень благодарен этому человеку и безусловно счастлив, что мы муж и жена.
– Где планируете сыграть свадьбу? Может, будет свадебное путешествие?
– Мы уже расписались. Это было максимально скромно, в кругу близких людей. Свадьбу играть не будем.
Мы не видим смысла в обширной свадьбе, пригласили узкий круг родных и близких и спокойно расписались.
- Тикнизян сделал предложение на Останкинской башне.
- О романтических отношениях Наира и Яны стало известно прошедшим летом.
- Игрок «Локо» мог уехать в Европу – им интересовались клубы Бундеслиги.