Тикнизян раскрыл подробности бракосочетания с ведущей «Матч ТВ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о создании семьи с Яной Ромашкиной.

Футболист и ведущая «Матч ТВ» узаконили отношения еще 24 октября, но объявили об этом только сейчас.

– Недавно вы сделали предложение своей девушке. Чувствуете изменения в своей жизни и на поле после этого события?

– Еще до предложения, когда мы познакомились с Яной, я чувствовал изменения внутри себя. Это очень позитивно сказалось на мне. Очень благодарен этому человеку и безусловно счастлив, что мы муж и жена.

– Где планируете сыграть свадьбу? Может, будет свадебное путешествие?

– Мы уже расписались. Это было максимально скромно, в кругу близких людей. Свадьбу играть не будем.

Мы не видим смысла в обширной свадьбе, пригласили узкий круг родных и близких и спокойно расписались.